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Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'dan öğrencileri için "Ben de özledim" klibi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite öğrencileri için sosyal medya hesabından "Ben de özledim" klibi yayınladı.

28.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:48
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'dan öğrencileri için
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversite öğrencileri için sosyal medya hesabından "Ben de özledim" klibi yayınladı.
Yıldız, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle örenciler için klip hazırlattı.
Ferdi Tayfur'un "Ben de özledim" şarkısıyla hazırladığı klibi sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız, "Değerli öğrencilerimiz, uzaktan eğitimin devam ettiği bugünlerde yerleşke sizin yokluğunuzda çok sessiz ve neşesiz. Sizleri çok özledik. Umarız bu salgın bir an önce biter ve kavuşuruz. Güzel yerleşkemiz sizlerle cıvıl cıvıldı." mesajını iletti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Güncel

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