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Cumhuriyet Üniversitesi "video laringoskop" cihazı geliştirildi - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık personelini korumak amacıyla yerli ve milli imkanlarla kamu üniversite sanayi iş birliğiyle "LarinCOVIDeo" adlı video...

09.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:51
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı özellikle entübasyon yapacak anestezi uzmanı ve doktorlarla birlikte diğer sağlık personelini korumak amacıyla yerli ve milli imkanlarla kamu üniversite sanayi iş birliğiyle "LarinCOVIDeo" adlı video laringoskop cihazının prototipi üretti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi öğretim elemanları ve Cumhuriyet Teknokent bünyesinde faaliyet sürdüren Kapsam Elektromekanik firmasından oluşan konsorsiyum, bir haftalık süreçte 3 prototipi tamamlamayı başardı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cemil İsbir, üretilen bu cihaz ile entübasyon sırasında suni solunum cihazına bağlanacak hastaların, doktor ve diğer sağlık çalışanlarıyla minimum temas sağlamasının ve bu sayede oluşabilecek enfeksiyon riskini en aza indirmenin amaçlandığını belirtti.
Üretilen video laringoskop cihazının hasta ile temas eden kısmının "kullan at" tarzında geliştirildiğini aktaran İsbir, şunları kaydetti:
"Kamera sistemi tekrar steril edilerek kullanılabilmektedir. Şu an prototipini ürettiğimiz laringoskop cihazımız normalde ithal edilen bir cihazdır. Yüksek maliyetli olan bu cihazı çoğu hastane kullanma imkanı bulamıyor. Yerli ve milli imkanlarla bu cihazı yaklaşık bir haftada dizayn ettik. Şu an cihazımız prototip aşamasında ama ileriki günlerde daha çok geliştirerek ucuz maliyetle seri üretime geçeceğiz. Bu cihazı bu kadar hızlı üretime geçirmemizin nedeni, Kovid-19 salgını sebebiyle doktorların ve sağlık çalışanlarının mümkün olduğu kadar minimum temasla işlerini görmesini sağlamaktır. İlerleyen dönemde ürettiğimiz cihazı Sivas başta olmak üzere isteyen herkesin hizmetine sunacağız."
Yerli ve milli imkanlarla üretilen video laringoskopi cihazına Kovid-19 salgınına istinaden "LarinCOVIDeo" ismi verildi. Cumhuriyet Üniversitesi ’video laringoskop’ cihazı geliştirildi - SİVAS

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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