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Cumhuriyet Üniversitesinden korona virüsüne karşı el dezenfektanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) formülasyonuna uygun olarak üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el dezenfektanı üretti.

27.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:33
Cumhuriyet Üniversitesinden korona virüsüne karşı el dezenfektanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) formülasyonuna uygun olarak üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el dezenfektanı üretti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemik hastalık olarak ilan edilen korona virüse (Kovid-19) karşı el temizliğinin önemi uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Tutku Tunç ve Öğr. Gör. Eda Sönmez Gürer önderliğinde fakülte laboratuvarında DSÖ formülasyonuna uygun olarak üniversitenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere el dezenfektanı üretimine başlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, proje ekibini çalışma yaptıkları laboratuvarda ziyaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. Ziyarette Rektör Yıldız'a Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim eşlik etti.

Rektör Yıldız, hijyenle ilgili ürünlerin bundan sonra üniversitede üretilmesi için çalışmalar yapılacağını, böylece güvenilir ürünler kullanılabileceğini ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Eda Sönmez Gürer, korona virüsün en çok el yoluyla bulaştığını, bu noktada da el temizliğinin önemli olduğunu anlattı. Gürer, "Ürün üç maddeden oluşuyor. Esas ana maddesi yüzde 76'lık etanol. Etanolün bildiğimiz gibi çok büyük dezenfektan etkisi var. Ayrıca yüzde 3'lük oranında hidrojen peroksit var. Bir diğeri de gliserin. Cildimizi korumak amaçlı viskoz bir maddedir" dedi.

Gürer, "Sağlık Bakanlığı bu salgın döneminde hastaların, sağlık çalışanlarının kolayca el dezenfektanına ulaşması için Resmi Gazete'de yayımlanan ek bir genelge ile tüm eczacılarımıza DSÖ'nün formülasyonuna uymaları şartıyla dezenfektan üretme izni vermiştir. Biz de Eczacılık Fakültesindeki hocalarımızla beraber böyle bir proje geliştirdik. Bu el dezenfektanını öncelikle üniversite hastanemizdeki sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı üretiyoruz. Daha sonra idari birimlerimize dağıtacağız. Bu projeyi sunduğumuzda bunu heyecanla karşılayan Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız'a, tüm yönetimine ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü, Rektör, Sivas, Güncel

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