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CUMHURİYET VE ZİYNET ALTININ ADIM ADIM ÜRETİMİ

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA94 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet altını, yatırım ve özel günlerde takı amaçlı tercihlerde ilk sıralardaki yerini de bugüne kadar korumayı başardı.

28.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:55CUMHURİYET VE ZİYNET ALTININ ADIM ADIM ÜRETİMİ

Kamera: Harun UYANIK/ DHA

94 yıllık geçmişiyle Cumhuriyet altını, yatırım ve özel günlerde takı amaçlı tercihlerde ilk sıralardaki yerini de bugüne kadar korumayı başardı. Darphane ve Damga Matbaası'nda, Cumhuriyet altınları, ziynet ve meskuk olmak üzere 2 türde, 10 ayrı çeşit olarak üretiliyor. Meskuk altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için Ata Lira olarak anılırken, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak alınıyor. Darphane'de Cumhuriyet Altını, külçe altın, döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav ve baskı gibi üretim aşamalarından geçerek Cumhuriyet Altını haline geliyor.

NASIL ÜRETLİYOR

Altın ilk olarak döküme girerek 22 ayar rulo haline getiriliyor. Hadde işleminde inceltilen altın rulosu, doğrama kısmında üretilecek altının ebatlarına uygun pullar haline getiriliyor. Her pul tek tek tartılıyor, standart ağırlıkta ise tavlama işlemine geçiliyor. Tavlama işlemiyle belli yumuşaklığa getirilen pullar baskı bölümüne alınıyor. Meskuk Cumhuriyet Altını kenar tırtılı dahil tek seferde darp edilmek suretiyle üretiliyor, ziynette ise altının tırtılı darp işleminden sonra ayrı bir makinede yapılıyor. Kalite kontrolü ve paketleme ile üretim süreci tamamlanıyor. Meskuk altın, üzerinde Atatürk kabartması olduğu için "Ata lira" olarak isimlendiriliyor, inceltilmiş şekilde basılan ziynet altın ise genelde takı olarak kullanılıyor. İki grupta 22 ayar,  Meskuk ve ziynet grubundaki 10 çeşit altına verilen isimler ise şöyle; ziynet yani süs grubu, tam, yarım, çeyrek, iki buçukluk ve beşlik.

Meskuk yani sikke grubu ise piyasada Ata lira olarak biliniyor ancak tamamı Cumhuriyet altını. 2019 yılında günümüze kadar 23.8 ton altın 6 milyon 711 bin 356 adet Cumhuriyet Altınına dönüşerek piyasa verildi.



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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