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Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan ve Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın senatörlerle yaptığı görüşme sırasında Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ın bacak bacak üstüne atarak oturması dikkat çekti.

14.11.2019 09:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:23

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsey Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye davet etti. Graham'ın iki lider önünde de bacak bacak üstüne atarak oturması dikkat çekti. Aynı karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise ayakta beklemesi tepki topladı. Öte yandan diğer fotoğraflarda aynı anda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görüldü.

Davete özellikle dışişleri konuları ile ilgili olan senatörler davet edildi ki bunlardan biri de Senato Dışilişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch. Hem Risch hem de Graham başta Suriye politikası ve S-400 alımları olmak üzere Erdoğan'a sert eleştiriler getirmiş olan iki isim.

BUZLARI KIRMAYI AMAÇLADI

Trump'ın bu şekilde bir toplantı ile taraflar arasındaki buzları kırmayı amaçladığı konuşulurken daha önce bir devlet lideri ile bu şekilde bir görüşme gerçekleştirmediği kaydediliyor. Lindsey Graham özellikle Türkiye karşıtı hamleleriyle dikkat çekiyordu. Graham son olarak Senato'da kabul edilen yaptırımların baş mimarı olarak biliniyor.

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Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan ve Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturdu

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Lindsey Graham, Donald Trump, Dünya, Güncel


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