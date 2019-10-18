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Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den Trump'a eleştiri: "ABD bu kadar zayıf ve beceriksiz mi?"

ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik en ağır eleştiri Ankara ile varılan anlaşmayı "zaferden çok uzak" olarak tanımlayan Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den geldi

18.10.2019 10:57Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den Trump'a eleştiri:
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında Barış Pınarı Harekatı'na beş gün süreyle ara verilmesine dair varılan anlaşmayı büyük bir memnuniyetle karşılayan ABD Başkanı Donald Trump "Şu anda Türkler mutlu, Kürtler mutlu, ABD mutlu ve biliyor musunuz uygarlık da mutlu." sözleriyle dile getirdi. Trump'ın "alışılmadık, sert-sevgi yaklaşımımız olmasaydı bu noktaya varılamazdı" dediği anlaşma, Amerikan iç siyasetinde ise tepki yarattı. Trump'ın kendi partisi Cumhuriyetçiler de Trump'a yönelik eleştiri dozunu yükseltti.

ABD Başkanı'na yönelik en ağır eleştiri Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'den geldi. Ankara ile varılan anlaşmayı "zaferden çok uzak" olarak tanımlayan Romney ABD'nin askerlerini Suriye'den nasıl çektiği ve Türkiye'nin askeri operasyon başlatmasına nasıl izin verdiğine dair inceleme başlatılmasını talep etti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Mitt Romney, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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