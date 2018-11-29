Cumhuriyetin 95. Yılı Onuruna 95 Eserlik Sergi

Işık Üniversitesi'nin 2018 yılı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci yılı onuruna düzenlenen resim, heykel ve baskıresim sergisi Galeri Işık Şile'de çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı.

Aynı zamanda Galeri Işık Şile'nin 10. yıl dönümünde düzenlenen sergide, Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından Devrim Erbil, Ramiz Aydın, Tamer Başoğlu, İsmail Avcı, Ali Candaş, Seyyit Bozdoğan, İsmet Çavuşoğlu, Basri Erdem, Yunus Güneş ve Sibel Avcı Tuğal'dan oluşan 10 tanınmış sanatçının 95 eseri yer aldı.

Serginin açılışında konuklara hitap eden Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal İbiş, "Üniversite olarak kültür sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Galeri Işık Nişantaşı, Galeri Işık Maslak ve Galeri Işık Şile'de açtığımız sergilerle, vakıf üniversiteleri arasında en fazla sergi açan üniversite durumundayız. Bu özelliğimizle de büyük bir gurur duyuyoruz. Bu sergiye eserleriyle büyük destek veren tüm sanatçılarımıza üniversitem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Eva Şarlak ise; "Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, sanatçılarımızı ve onların eserlerini, üniversitemizin Şile kampüsündeki galerimizde farklı disiplinlerle ve farklı bölümlerde eğitim almakta olan öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizin sanat ve kültürle iç içe olması için sergilerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

Eserlerinin yer aldığı serginin açılışında konuşan Prof. Dr. Devrim Erbil, Cumhuriyetin 95'inci yılı onuruna düzenlenen sergide yer almanın duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Atatürk sevgisinin günden güne arttığı bir dönemde böyle bir sergide bulunduğum için büyük bir heyecan duyuyorum. Atatürk, sanat alanındaki olağanüstü sezgisiyle sanat ve sanatçıyı onurlandıran emsalsiz bir lider. Sanat ve sanatçı için yaptıkları, çağdaş bir Türkiye yaratma idealinin bir parçasıydı. Atatürk'ün kurduğu çağdaş Cumhuriyetin 95'inci yılının bu sergi ile bağdaşması benim için ayrı ve özel bir anlam ifade ediyor" dedi. Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Cemal İbiş tarafından sanatçılara teşekkür plaketlerini takdim edildi.