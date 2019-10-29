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Cumhuriyetin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandıTEKİRDAĞ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Muratlı ilçesinde törenler düzenlendi.

29.10.2019 09:44
Cumhuriyetin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı
TEKİRDAĞ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Tekirdağ Muratlı ilçesinde törenler düzenlendi.
Vergi Dairesi önünden başlayan Cumhuriyet yürüyüşü ile programın startı verildi.
Vatandaşlar Hürriyet Meydanı'nda toplandı. Atatürk büstüne sırasıyla Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Tüm daire amirlerinin meydanda hazır bulunduğu görüldü.
Öte yandan, etkinlikler Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile başlayarak, resepsiyonun ardından saat 10.00'da Atatürk Stadyumu'ndaki program ile sürecek.
Cumhuriyetin 96. yıl dönümü törenlerle kutlandı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Tekirdağ, Muratlı, Türkiye, Yerel

Kaynak: İHA


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