Cumhuriyetin 96. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandıDENİZLİ - Denizli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları coşkuyla kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yılı kutlamaları, Saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesinin ardından Vali Hasan Karahan'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından ödül töreni düzenlendi. Şiir yarışmasında birinci olan öğrencinin 29 Ekim Cumhuriyet bayramına özel şiirini okudu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Halk Oyunları Gösterisi, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Türk Halk Oyunları Gösterisi ardından Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde resmi geçit töreni düzenlendi.Programa, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.NEVŞEHİR - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de coşkuyla kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni Gazi Stadyumunda düzenlendi. Düzenlenen törene, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, MHP İl Başkanı İlhan Kaya, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, Emniyet Müdür Vekili Emin Çakır, daire müdürleri vatandaşlar katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı halkın bayramını kutladı. Törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, "Cumhuriyete verdiğimiz önem ve değerin bir göstergesi olarak bu kıymetli mirasın kuruluşun yıldönümünün coşkuyla kutlanması için ilimizde çeşitli programlar yapılmış ve her türlü tedbir alınmıştır. Bu tür yıl dönümlerinin anlam ve önemlerine uygun bir şekilde kutlanması dosta düşmana karşı, birliğimizin, sergilenmesi kadar elimizdeki nimetin değerini bildiğimizi göstermek için de önemli bir fırsattır" dedi. Vali Aktaş, "Bugün şanlı ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin, asker ve polisimizin ortaklaşa ortaya koyduğu ve hem sahada hem de masada büyük başarıya imza atılan Barış Pınarı Harekatı 'da Cumhuriyetimizi, yurdumuzu eli kanlı terör örgütlerden korumak için yapılmaktadır. Bu vesileyle bu harekatta görev alarak şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum. Bu büyük başarıda emeği geçen başta kararlı ve dik duruşuyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesi derin bir saygıyla selamlıyorum. Bizler görev yaptığımız tüm zamanlarda olduğu gibi bugünde Büyük Önder Atatürk'ün bu mirasına sahip çıkabilmek için yapmamız gereken tüm çalışmaları yapmak ve azimle kararlığımızda olduğumuzun bilinmesini isterim. Cumhuriyete verdiğimiz önem ve değerin bir göstergesi olarak bu kıymetli mirasın kuruluşun yıldönümünün coşkuyla kutlanması için ilimizde çeşitli programlar yapılmış ve her türlü tedbir alınmıştır. Bu tür yıl dönümlerinin anlam ve önemlerine uygun bir şekilde kutlanması dosta düşmana karşı, birliğimizin, sergilenmesi kadar elimizdeki nimetin değerini bildiğimizi göstermek için de önemli bir fırsattır. Kıymetli Nevşehirli hemşerilerim Atatürk'ün de dediği gibi Cumhuriyetimizin sonsuza kadar yaşayacağına inancımızı hiçbir şekilde kaybetmeyeceğimiz tekrar vurgulayarak başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarına önünde saygıyla eğiliyor hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bayramınız kutlu olsun" diye konuştu. Vali İlhami Aktaş'ın konuşmasının ardından tören geçişi düzenlenirken program öğrencilerin halk oyunları gösterileri ve şiirlerin okunmasıyla devam etti.Nevşehir At Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından eğitimli köpeklerin gösterisi ile devam eden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde eğitimli köpeklerin, şınav, mekik, bomba arama, uyuşturucu arama ve rehine kurtarma operasyonları törene katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni öğrencilere çeşitli ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Nevşehir'de Gazi Stadyumunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programına CHP'den hiçbir katılım yapılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.TUNCELİ - Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı coşkuyla kutlandı.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı kutlamaları Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de coşkuyla kutlandı. Vali Tuncay Sonel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlamalar, hava şartları nedeniyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, "Cumhuriyetimizin asıl amacı bu eşsiz güzelim ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilmektir. Cumhuriyetimizi armağan eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm ecdadımızı, şehitlerimizi kahraman gazilerimizi özlem ve rahmetle anıyoruz. Bizler çalışarak, güçlü olarak, birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyerek bunun üstesinden geleceğiz. Bunda en büyük görev siz gençlere düşüyor. Bir kez daha şehitlerimize ve Barış Pınarı Harekatındaki şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz Barış Pınarı Harekatında 4. Komando Tugayımızın 5 taburu orada. Harekatın ilk günlerinde bir şehidimiz oldu. Munzur Ortaokulu öğrencimiz Gizem'in babası Hacı kardeşimizi şehit verdik. Bunları unutmayın bu hain ve alçak teröristler son bir tanesi etkisiz hale getirilene kadar hepimizin mücadelesi devam edecek. Huzur olacak birlik ve beraberlik olacak" dedi.Tunceli'de sayıları 600 civarında olan terörist sayısının operasyonlarla 50'nin altına düştüğünü vurgulayan Vali Sonel, "Huzurla esnafımız para kazanıyor. O 600 civarında olan terörist sayısı kahraman güvenlik güçlerimizin başarısıyla 50'in altına düştü. Onlar ya teslim olacak yada tek tek etkisiz hale gelecek. Çünkü biz topraklarımızı vatan yapan edatlarımıza borcumuz var. Rengini şehitlerin kanından alan al bayrağımız inşallah sonsuza kadar semalarda dolaşacak " şeklinde konuştu.Daha sonra kutlamalar, ortaokullarda resim, şiir ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi, öğrencilerin şiir okuması, halk oyunları, karate gösterileri ile devam etti.Tören, Vali Sonel ve katılımcıların çılgın davulcu lakabıyla bilinen Muharrem Yılmaz'ın davulu eşliğinde çektiği halaylarla sona erdi.Törene, Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ile emniyet ve askeri personel katıldı.ERZURUM - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum'da düzenlenen törenlerle kutlandı. Törenlere Erzurumlular yoğun ilgi gösterdi.Hastaneler Caddesi'nde düzenlenen kutlamalara, Vali Okay Memiş, MHP Milletvekili Kamil Aydın, İyi Parti Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Gemalmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 96'ıncı yıldönümü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasıyla devam etti.Vali Okay Memiş, törende yaptığı konuşmada "Bugün Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum'da Cumhuriyetimizin 96'ıncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Şanlı tarihimiz boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyeti için yaşamış milletimiz, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandırmıştır. Cumhuriyet, herkesin özgürce haklarını kullanma biçimidir. Milli mücadelede Erzurum, Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Kongrede alınan kararlar neticesinde siyasi ve hukuki kararlar alınmıştır. 'Zaferden sonra hükümet şekli Cumhuriyet olacaktır' diyen Atatürk Yeni vatan, yeni toplum ve yeni bir devlet olduğumuzu tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesinde vatanına sahip çıkan, kardeşliği, bölücü unsurlara teslim etmeyen Türk milleti canı pahasına iradesine sahip çıkmıştır. Tüm dünya Türklerin vatan ve bayrak sevgisine tanıklık etmiştir. Türk milleti, Zeytin dalı harekatında ve Barış Pınarı harekatında da aynı ruhu sergilemektedir" dedi.Karadenizli Vali'ye özel Horon oynandıÖğrencilerin şiir okuması, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi, spor gösterileri ardından yöresel oyunlar oynandı. Erzurum ve ilçelerine ait yöresel oyunların oynandığı kutlamalarda Giresunlu olan Erzurum Valisi Okay Memiş için, Karadeniz yöresinden Horon oynandı. Karşısında horon oynayan ekibi mutlulukla ve alkışlarla izleyen Vali Memiş, ekibi tebrik etti.Program, 109'uncu Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Serdar Göçmenoğlu'nun önderliğinde geçiş töreniyle devam etti. Geçit töreninde Bando takımı, Tören bölüğü, Okullar ve flamaları, Sporcular, Yaya Askeri Birlikler, Motorlu Askeri Birlikler, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı, Kamu Kurum ve Kuruluşları motorlu araçları, Esnaf kuruluşları motorlu araçları yer aldı.Vali Okay Memiş'e ilgi yoğun olduCumhuriyet Bayramının 96'ıncı yıl dönümünde Havuzbaşı kent meydanı, Erzurum Lisesi önünde düzenlenen geçit töreni ve kutlamalar sonrasında vatandaşların Erzurum Valisi Okay Memiş'e ilgisi yoğun oldu. Dilek ve isteklerini söyleyenlerin yanı sıra küçük çocukların Vali ile birlikte fotoğraf çektirme yarışına girmesi gözlerden kaçmadı. Okay Memiş, çocukların isteklerini kırmayarak sırayla fotoğraf çektirdi.ISPARTA - Isparta'da Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, vatandaşların katılımıyla kutlandı. Törende, asker ve polislerin geçişini ayakta alkışlayan vatandaşlara, gül suyu sıkıldı.Isparta Valiliği makamında, Vali Ömer Seymenoğlu ev sahipliğinde sabah saatlerinde düzenlenen tören, hükümet caddesindeki etkinliklerde devam etti.Düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri araç ile şehri turlayarak, vatandaşların bayramlarını kutladı."Zaferlerin sonucunda Cumhuriyet ilan edildi"Vali Seymenoğlu, Cumhuriyet ilan edilirken Anadolu vatandaşının tek yürek olduğuna değinerek, "Anadolu'nun yoksul insanlarının genciyle - yaşlısıyla, kadınıyla - erkeğiyle, tek vücut, tek yürek olup, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yedi düvele karşı, tarihte eşine az rastlanır destansı bir mücadeleyle kazanılmış zaferlerin sonucunda cumhuriyet ilan edilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Milletçe büyük bir coşku ve gururla kutladığımız bu anlamlı günde sizleri sevgi ile saygı ile selamlıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.Seymenoğlu'nun konuşması sonrasında, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunarak, 29 Ekim Cumhuriyet Haftası dolayısıyla düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verildi.Tören, daha sonra kortej geçişleriyle devam ederken, vatandaşlar asker ve polislerin geçişini coşkulu bir şekilde alkışladı.Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan vatandaşlara ayrıca, Gülbirlik'e ait araç tarafından gül suyu sıkıldı.Isparta'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Isparta Valiliği önünde güzel sanatlar bölümü öğrencileri tarafından sunulan canlı resim sergisi ile devam etti.BURDUR - Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı, Burdur'da ve Bucak ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.Burdur'da kutlamalar, Cumhuriyet Meydanında başladı. Burdur Valisi Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Alb. Cenk Baburşah ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz vatandaşların, askerlerin ve öğrencilerin bayramlarını kutladı."Cumhuriyet vatandaşlık bilincidir"Mücadelenin bugün de bitmediğine işaret eden Şıldak, "Ülkemizin topraklarının mevcudiyetini sekteye uğratmaya, zarar vermeye ve terör unsurlarıyla bize zarar vermeye yeltenen Suriye topraklarında verdiğimiz mücadeleyle devletimizin iradesiyle milletimizin desteği ile çizgimiz yine bağımsızlık ve özgürlük çizgisidir. Milletimiz yürüttüğümüz Barış Pınarı Harekatı'nda devletinin, silahlı kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin yanında tek yumruktur. Cumhuriyet vatandaşlık bilincidir. Cumhuriyet bu meydanı dolduran herkestir, cumhuriyet ve devlet biziz" dedi.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan resim, şiir, kompozisyon ve koşu yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin hediyeleri Vali Şıldak tarafından verildi. Halk oyunlarının oynanmasının ardından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Resmi Geçiş töreni ile son buldu.Bucak'ta Cumhuriyet coşkusuBurdur'un Bucak ilçesinde ise kutlama etkinlikleri kapsamında Bucak Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Kutlama töreni öncesi Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu makamında tebrikleri kabul etti.Bucak Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen kabul törenine, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bucak Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhsin Taylı, Bucak Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen İlker Kar, Bucak İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Erdener Bede, siyasi parti temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.Tebrik kabulünün ardından Üçgen Kavşaktan başlayan yürüyüşle Cumhuriyet Meydanındaki 29 Ekim kutlama programına geçildi. Burada yapılan törene, ilçe protokolünün yanı sıra askeri erkan, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve Belediye Başkanı Emrullah Ünal protokolün ve öğrencilerin bayramını kutladı. Ardından Bucak İlçe Kaymakamı Erol Tanrıkulu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Tören, Cumhuriyetin 96. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İlçe genelinde düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında 1. olan eserlerin okunmasıyla devam etti.Öğrenciler, günün anlam ve önemine ithafken eserler okudu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program Halk Oyunları Gösterisi ve müzik dinletisi ile devam etti. Bucak'ta düzenlenen 29 Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri geçit töreninin ardından sona erdi.ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 96. yıl dönümü düzenlenen tören coşkuyla kutlandı.Katılımın yoğun olduğu törende Şanlıurfa Büyükşehir engelli mehteran takımı ekibinin yaptığı gösteriler büyük ilgi gördü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'nci yıldönümü kutlaması Vali Abdullah Erin'in makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Kentte Yağmur nedeniyle 11 Nisan Kapalı Spor Salonunda devam etti. Törene Şanlıurfa Büyükşehir belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Şanlıurfa Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı kutlamalar, Büyükşehir Engelli Mehteran takımın, Gençlik spor ile müdürlüğü tarafından spor gösterileri ve İl milli eğitim müdürlüğü tarafından yöresel halk oyunları gösterisi ile son buldu.TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96.yıl dönümü, Süleymanpaşa sahil alanında büyük bir coşkuyla kutlandı.Tekirdağ'daki törenler Vali Aziz Yıldırım'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Süleymanpaşa sahil alanı oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu vatandaşları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Halkın selamlanması ve bayramlarının kutlanmasından sonra öğrenciler şiirler okudu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin yegane görevidir. Güçlü ve müreffeh yarınlara ilerlemek adına devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin oldukça önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle mücadelemizi de sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik anlayışından taviz vermeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda hızla ilerlemektedir. Herkes şundan emin olmalıdır ki buna hiçbir güç engel olamayacak ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu vesileyle başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve canlarını Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokrasi ve bağımsızlığı uğruna feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor Cumhuriyetimizin 96. Kuruluş yıldönümünü ve Cumhuriyet Bayramımızı tekrar en içten duygularımla kutluyorum" dedi.Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından kutlamalarda Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterilerini sundu tören resmigeçit ile sona erdi.Geçit töreninde 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' temalı geçiş ilgi odağı oldu. Törende askeri ve polis araçları da tek tek tanıtıldı.AĞRI - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Kentte sabah saatlerinde başlayan Cumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın makamında tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine geçildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Süleyman Elban, ülke topraklarının büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği ile kazanıldığını ifade ederek, "Çanakkale ve Milli Mücadele Dönemindeki bir kısmını birçoğumuzun bildiği ama bazısını birçoğumuzun adını ilk kez duyduğu, sadece Kurtuluş Savaşı ya da Çanakkale Savaşı döneminde değil, tarihimizin her döneminde binlerce böyle kahramanlarımızın olduğunu biliyoruz. Bu topraklar bize, bu ismini çoğunu bilemediğimiz, çoğunun tarih kitaplarının yazmadığı bu kahramanların, kahramanlıkları ve fedakarlıkları sayesindedir ki bize yurt olarak bırakılmıştır" dedi.Ülke topraklarının bulunduğu coğrafyanın zorluğundan ve hemen her kesin bu topraklara sahip olmak istediğine değinen Elban, Türk Halkının sadece Kurtuluş Savaşında, her dönem büyük kahramanlık örnekleri sergilediğini dile getirdi.Konuşmasının devamında 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında milletin göstermiş olduğu duruşa dikkat çeken Elban, "Burası öyle bir coğrafya, öyle bir vatandır ki, her kesin burada olmak istediği, buraya sahip olmak istediği, burayı kontrol etmek istediği bir coğrafya burası. Burayı elde tutabilmenin en önemli yolu, bu vatanı ve milleti canından, evlatlarından daha önde tutan insanların varlığıdır. Bu sadece geçmiş tarihimizde var olmuş bir şey değildir. Şimdi de bunun örnekleri var. Kıbrıs harekatı olduğunda vardı. 15 Temmuz olduğunda vardı. Bu günde Suriye'de aynı şekilde evladını, annesini, babasını, ailesini, yuvasını düşünmeden fedakarca vatanı için, devleti için, inancı için ora da mücadele eden kahramanlarımız var. Çağımız da kahramanlık, aynı zamanda elinde kalem tutarak, çağdaş bilimin ışığında kendini geliştirerek, çok iyi sanatını öğrenerek, ülkesine en iyi şekilde hizmet ederek yapılan bir şeydir kahramanlık. Dolayısıyla ülkemizin her köşesinde sayısı milyonları geçen binlerce kahramanlarımız var. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, fikri ve vicdanı hür, bilimin ışığında yükselen nesillerle bizim kahramanlık gösterebileceğimizi, ileriye gidebileceğimizi işaret etmiştir" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından kutlama töreni, öğrencilerin hazırladıkları şiir, oratoryo gösterileri ve çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.Kutlama törenine Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut'un yanı sıra kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Cumhuriyet Bayramı, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda düzenlenen coşkulu bir törenle kutlandı.28 Ekim günü ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın öncülüğünde Atatürk anıtına çelenk sunumuyla gerçekleşen törenle başlayan Cumhuriyet Bayramı heyecanı, 29 Ekim günü de aynı coşku ile sürdü.Ayvalık'taki kutlamaların ilk etabında Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan makamında tebrikleri kabul etti.Ardından Hüsnü Uğural Stadyumu'nda yapılan tören; Kaymakam Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Belediye Başkanı Mesut Ergin'in vatandaşları selamlamasıyla başladı.Ayvalık Belediye Bandosu'nun işaretiyle yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile devam eden törende; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, "Cumhuriyet; milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde neler yapabildiğinin, neler yapılabileceğinin en büyük kanıtıdır. Öyle ki bundan tam 96 yıl önce bu millet, büyük bir yokluk, kuşatılmışlık ve yalnızlık içerisindeyken büyük Ata'sının önderliğinde, dünya tarihinde eşine ender rastlanan büyük bir destan yazmış, tüm bu zorluklara göğüs germiş, ülkesine, mukaddesatına, onuruna, dünyaya efsanevi olarak az görülür bir mücadeleyle, en değerli varlığımız Cumhuriyetimizi kurmuştur. Bu genç Türkiye Cumhuriyeti de, erişmesini kesintisiz sürdürerek, adım adım bu günlere gelmiştir. Bu cumhuriyetin, bizim için ifade ettiği anlam sadece bir yönetim şekli değildir. Cumhuriyet, bizler için aynı zamanda tarihimizin en önemli ve en kapsamlı çağdaşlaşma biçimdir. Onun içindir ki bizler; aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın ve sosyo-ekonomik gelişmelerin tüm nimetlerini, Cumhuriyet değerleriyle elde etmişizdir. Yine bizler, cumhuriyetle birlikte uygar toplumlar arasına girmişizdir. Onun içindir k bugün ülkemizde herkes hürdür, özgürdür ve herkes birinci sınıf vatandaştır."diye konuştu.Türk Milleti'nin varlığına kastedenle karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zaferle bitirmiş ve Cumhuriyet ile tarih sahnesinde yeniden vücut bulduğunu hatırlatarak, "Bu haliyle Cumhuriyet, Büyük Atatürk'ün gerçekleştirdiği en büyük devrim, milli tarihimizin kaydettiği çok büyük bir atılımdır. 29 Ekim 1923'de bu büyük millet, sadece bir rejim değişikliği yapmamış, aynı zamanda milli bir devlet de kurmuştur. Büyük Türk Milleti Kurtuluş Savaşı ile düşmandan, Cumhuriyet ile de çağ dışı kalmış kurumlara bağlılıktan kurtulmuştur. Yine bu aziz millet bu sayede tebalıktan çıkarak eşit haklara sahip vatandaşlardan oluşan çağdaş bir toplumun bireyi haline gelmiştir. Bu şekliyle vatandaşımız, devletinin yegane ve gerçek sahibi olmuştur" dedi.Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın konuşmasının ardından, Cumhuriyet kros yarışması ve akabinde de dereceye giren öğrencilere Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin tarafından ödülleri verildi.Tören; Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin görkemli gösterimleri ve öğrencilerin oluşturduğu dev Türkiye Haritası figürünü ortaya çıkarmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün halk oyunları topluluklarının folklorcuların gösterileri ile sona erdi.