Cumhuriyetin 96. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü yurtta coşkuyla kutlandıKARABÜK - Karabük'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.Karabük Valisi Fuat Gürel'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan törenler Karabük Kent Meydanı Atatürk Anıtı'nda devam etti. Törene Vali Gürel'in yanı sıra; CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Vali Gürel ve Belediye Başkan Vekili Berker, vatandaşların bayramını kutladı.Vali Gürel, burada yaptığı konuşmada, bugün, millet olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yedi düvele karşı verile Kurtuluş Mücadelesi sonrasında kurulan Cumhuriyetin 96. yıl dönümünü tüm ülkede olduğu gibi Karabük'te de kutlamanın kıvancını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Milletin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyetin "Türk milletinin karakterine geleneklerine en uygun idare şekli" olması sebebiyle şüphesiz ki, Ulu önder Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük miras ve vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Gürel, "Cumhuriyet; halk egemenliğinin, çağdaş dünyada hak ettiğimiz yeri alma kararlılığımızın ve muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefimizin değişmez sembolüdür. Kısaca cumhuriyet, bizim için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesinin, toplumsal ve siyasal değişim projesinin de adıdır. Cumhuriyet Türkiye'si, 1923'den bugüne kadar geçen süre içerisinde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültür ve sanatta, sanayide velhasıl her alanda çok önemli gelişmeler kaydederek bilgi toplumu olmayı başarabilmiş ve teknolojik alanda önemli başarılara imza atmış ülkelerin arasında yerini almıştır. Genç ve iyi yetişmiş insan kaynağı, gelişen ekonomik gücü, köklü kültürü ve demokrasinin erdemleri ile binlerce yıllık devlet geleneğine ve büyük devlet olmanın tecrübe, hafıza ve refleksine sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bundan sonra da çağdaş uygarlık yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir" dedi.Dost bilinen bir kısım ülkelerin, bu coğrafyada sürekli nifak tohumları ektiğini aktaran Gürel, şunları kaydetti: "15 Temmuz'da değerlerimizi istismar edenlerle bölemedikleri ülkemizi, şimdi de kandırdıkları insanlarla kurdukları terör örgütleriyle bölmek istemektedirler. Ancak, güçlü Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Zeytin Dalı Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı ve şimdi de Barış Pınarı Harekatıyla bu coğrafyanın sahipsiz olmadığını, istedikleri gibi at koşturamayacaklarını bütün dünyaya göstermiştir. Orta Doğu coğrafyasının barışa ve huzura kavuşabilmesi için ülkemizin her yönüyle güçlü olması gerekmektedir. Şükürler olsun ki gücümüzü göstermeye başladık."Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu, halk oyunları gösterileri düzenlendi. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Cumhuriyet" oratoryosunun ardından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri Vali Gürel ve protokol üyeleri tarafından verildi.Kutlamalar, tören geçişiyle sona erdi.KOCAELİ - Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kocaeli'de yaşayan 2 askerin art arda şehit olması nedeni ile halk oyunu gösterileri iptal edildi.Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kocaeli valiliği ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği'nin önünde gerçekleştirilen kutlamalara Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Vali Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çakmak'ın geçit töreni ile halkı selamlaması ile başladı."Buradan harekattaki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz"Daha sonra törende konuşmada tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Kocaeli Valisi Aksoy, Barış Pınarı Harekatı'nda dün şehit düşen ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde toprağa verilen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Pençe-3 Harekatı'nda rahatsızlanarak şehit düşen ve bugün Gölcük ilçesinde toprağa verilecek olan Teğmen Kamuran Ablak için Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, "Harekatta yaşamını kaybeden ve dün son yolculuğuna uğurlanan Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Pençe-3 Harekatı kapsamında şehit olan Teğmen Kamuran Ablak başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Tüm kurum ve kuruluş ve vatandaşlarımız olarak harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Buradan harekattaki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz" dedi.Şehitler için halk oyunu gösterileri iptal edildiDün Kocaeli2de son yolculuğuna uğurlanan Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve bugün Gölcük ilçesinde toprağa verilecek olan Şehit Teğmen Kamuran Ablak'ın saygısına, program sahnelenecek olan halk oyunları gösterileri iptal edildi. Vali Aksoy'un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra yapılan resmi geçit törenin ardından program iptal edildi.ZONGULDAK - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın yoğun katılımıyla Cumhuriyetin ilk vilayeti olan Zonguldak'ta coşkuyla kutlandı.Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Gazipaşa Caddesi Madenci Anıtı'nda gerçekleştirildi. Törene, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, İl Jandarma Alay Komutanı Gönen Süslü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Ünal Demirtaş, siyasi parti il ve merkez ilçe başkanları sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş,, Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, halkın bayramını kutladı.Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Zonguldak Valisi Bektaş, "Bugün yurdumuzun her köşesinde Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşku ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bir Cumhuriyet şehri olan bir Zonguldak'ta kutladığımız bu büyük Bayramda milli iradeyi esas alan cumhuriyetin bizlere sağladığı kazanımlarıyla gurur duyuyor, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimizin varlığına ve bağımsızlığına kastedenlere boyun eğmeyen, bu büyük tarihi değişimi gerçekleştiren, cumhuriyeti bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu uğurda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Ödül törenin ardından kortej geçişinin ardından kutlamalar sonra erdi.ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yüzlerce vatandaş, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 96'ncı yılını coşkuyla kutladı.Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Atatürk Bulvarında gerçekleşen tören öncesinde alan Türk bayrakları ile süslendi. İş yerleri, evlerin cam ve balkonlarına Türk bayraklarını asan vatandaşlar, alanda bayramı coşkuyla kutladı. Tören alanına gelen her yaş grubundan vatandaş, ellerindeki bayraklarla düzenlenen gösterileri ilgiyle izledi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Gülan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen askeri araçla halkı selamlayarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.Vali Çakacak'tan asker selamıBurada bir konuşma gerçekleştiren Vali Özdemir Çakacak, konuşması esnasında asker selamı vererek Mehmetçik'e destek verdi. Vali Çakacak, "Şehitlerimizin kanıyla sulanarak kazanılan Kurtuluş Savaşı Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmıştır. O günden bugüne Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli ve faziletli insanlar yetiştiren, yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten halkın ilerleyişini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten, bağımsızlıktan asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak büyük bir millet ve büyük bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi, hakimiyetin de kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında milletimizi tarihten silmek isteyen emperyalist işgalciler, bugün terör örgütleri üzerinden o zaman yaptıklarını tekrar denemeye kalktılar. Milletimizin birliği, beraberliği ve kazanan ordumuzun kararlı duruşuyla başlatılan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Operasyonlarıyla onları tekrar hüsrana uğrattı. Türk milleti, ordu-millettir. Vatanın bekası söz konusu olduğunda milletimizin her bir ferdi üzerine düşen görevi her zaman yerine getirmiştir ve gerektiğinde yine getirecektir. Bu vesileyle buradan şanlı ordumuza selam olsun diyorum" dedi.Konuşmaların ardından okulların geleneksel halk oyunları ekiplerinin gösterileri sunuldu. Düzenlenen program, tören geçişi ile sona erdi.Törene; Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Metin Nurullah Sazak, Aslan Kabukçuoğlu, mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.ÇANAKKALE - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çanakkale'de düzenlenen resmi törenle kutlandı.Kordon boyundaki resmi törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ın yanı sıra çok sayıda siyasi ve askeri erkan katıldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği kutlama programında günün anlam ve önemini vurgulayan şiirler okundu, folklor oyunları oynandı. Romanya'dan bir grup da danslarını sergiledi. Coşku içinde geçen resmi töreni takip eden vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.Törende bir konuşma yapan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 29 Ekim tarihinin önemine vurgu yaparak, "Bugün Atatürk'ün önderliğinde yazılan kurtuluş destanının gururunu, Cumhuriyet Bayramını hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanını yaşıyor; yarının umudu olan sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin ve sizlerin Cumhuriyet Bayramını en içten duygularımla kutluyor, en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı günde, öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.Kordon Boyunda düzenlenen kutlama programı resmi geçit töreni ile son buldu. Öte yandan bu akşam saat 19: 00'da Cumhuriyet Meydanında fener alayı gerçekleştirilecek.VAN - Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.Dün valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim'de ise valilik önünde devam etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, valilik makamında tebrikleri kabulünün ardından alana geçerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte askeri araç üzerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan vatandaşları selamladı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, cumhuriyetin ilanının şanlı tarihin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlamanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Bu vesileyle aziz vatanımızın müdafaasında canını feda eden kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya bir kez daha hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını göstermiştir" dedi."Cumhuriyet, 82 milyon milletimizin ortak eseridir"Cumhuriyetin 82 milyon milletin ortak eseri olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Türkiye Cumhuriyeti, 96 yılın ardından geldiğimiz noktada; Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet, 82 milyon milletimizin ortak eseridir. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte her geçen gün hızla gelişip büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiştir. Devletimiz, milletinin de desteğini arkasına alarak ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuş ve milli teknoloji ile donatılmış en güçlü orduya sahip ülkeler arasına girmiştir" diye konuştu.Şiirlerin okunduğu, tekvando ve folklor gösterisinin sunulduğu tören, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Etkinlikler, resmi tören geçiyle sona erdi.Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.KONYA - Konya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Feritpaşa Caddesi üzerindeki kutlamalar yoğun bir katılımla gerçekleşti. Program Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın resmi araç üzerinde vatandaşları selamlamasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak günün anlam ve önemini ifade eden konuşmayı gerçekleştirdi.Vali Toprak, konuşmasında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz milletimizin, Konyalı kardeşlerimin ve hemşehrilerim, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın, gençlerimizin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyor, hepinizi en kalbi duygularla sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından, öğrencilerin halk oyunları gösterisi izlendi. Program geçit töreniyle sona erdi. Törene, askeri ve mülki erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.SAMSUN - Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Valilik binasında bulunan Yaşayan Atatürk Salonu'nda tebrikat töreni ile başladı. Tebrikat töreni sonrasında Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı'nda gerçekleşmesi planlanan kutlama programı yağış nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na alındı."Kurtuluş Mücadelesi 1919'da bu kutlu şehirde başladı"Kutlama programında bir konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Milletimiz 96 yıl önce bugün tüm olumsuz şartlara rağmen, önüne çıkan tüm engelleri azimle aşarak demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini kurma başarısını gerçekleştirmiştir. Bağımsızlığımızı tüm dünyaya ilan eden ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel hazırlayan Kurtuluş Mücadelesi 1919'da bu kutlu şehirde başladı. Mustafa Kemal Atatürk, Anadolu'da başlayan ulusal hareketi hiçbir gücün durduramayacağını, milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtaracağını bu topraklardan tüm dünyaya haykırdı" dedi.Kutlama programı halk oyunları gösterileri ile başladı. Samsun Askeri Bando ekibinin gösterileri devam eden kutlama gösterileri, öğrencilerin bayrak ve flama ile gazilerin de kortej geçişi ile son buldu.Kutlamalara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Sahra Sıhhıye Okulu ve eğitim Merkezi Komutanlığı öğrencileri, Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve birçok okuldan öğrenci ile öğretmen katıldı.UŞAK - Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü yapılan çeşitli etkinliklerle ve büyük coşkuyla kutlandı.Kutlamalar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda ki Atatürk Anıtı'nda yapılan programla başladı. Programa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özkan Yalım, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, il protokolü, öğrenciler, okul temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı Vali Funda Kocabıyık'ın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Kutlama programında öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisinin ardından yıl dönümüne özel şiirler okundu. Program öğrencilerin oluşturduğu bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile sona erdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende kısa bir konuşma yapan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "96 yıl önce bugün, 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü, halkın mukadderatını, geleceğini, bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devletinin hükümet şekli, Cumhuriyettir' İfadeleriyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır. 29 Ekim 1923 yılı Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve heyecanını, en önemlisi de gurur ve iftiharını bugün hep birlikte idrak ediyoruz. Başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçenlere, vatan uğruna canını feda etmiş aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyor, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" diye konuştu.Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyu yapılacak etkinliklerle devam edecek.MUŞ - Muş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yılı büyük bir coşkuyla kutlandı.Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları; Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya'nın vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, "Çevremizde ve coğrafyamızda pek çok sıkıntılar var, emperyalist güçler buraları darma duman etmiş durumda. Osmanlı'nın ecdadı barış getirdiği ve barışla yönettiği bu coğrafyalarda menfaat uğruna insanlar can veriyor, vatanından oluyor. Tabi terör örgütlerini destekleyen çeşitli güçler var, kendi amaçları doğrultusunda terör örgütlerini kendi amacına uygun olarak kullanıyorlar. Ama çok şükür ki bugün dünyada Türkiye Cumhuriyeti gibi geçmişi son derece önemli bir miras olarak kullanan ve bu mazlum milletlerin hafızasında yer alan bir büyük devlet var ve onun aziz milleti var" dedi."Bu millet naif bir millet, zorluklara göğüs geren bir millet"Avrupa'da 3-5 bin göçmen olduğu zaman sistemlerinde kriz yaşandığını ifade eden Vali Gündüzöz, "Avrupa'da 3-5 bin tane göçmen oluyor, sistemlerinde kriz oluyor, millet ayaklanıyor. Bugün Türkiye'de 5 milyon düzensiz göçmen var. 3 milyon 600 bini Suriyeli. Bu millet o kadar naif, o kadar ince bir millet ki bunlara sahip çıkıyor. Hiç ses çıkıyor mu? Hainleri bir tarafa koyun. Sonuç itibariyle bu millet her türlü zorluğa dayanabilecek bir kudrette, onun için gücümüz bu. Bizim yakın coğrafyamızda Irak'ı, Suriye'yi, diğer ülkeleri karıştırıyorlar. Amaç ne? Petrole konmak. Amaç ne? Çeşitli maddi menfaatleri elde etmek. Ama bu millet tüm bu zorluklara rağmen yine ayakta ve her türlü zorluğa rağmen de direnci son derece yüksek" diye konuştu.Yapılan konuşmanın ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunup, Muş Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu folklor ekibi ve valilik mehteran ekibinin gösterileri sergilendi.Kutlamalara renk katan folklor gösteri sonunda, oyuncular tarafından Vali İlker Gündüzöz'e Türk bayrağı verildi. Kutlama programı son olarak il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.Törene; İl Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Fatih Özder, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenci ve öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.KARS - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.Kars'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına protokol önünde sehpanın üzerinde bulunan bayrağı 2 yaşındaki çocuğun öpmesi damga vurdu. 2 yaşındaki çocuk, babasının elinden çıkarak protokolde oturan Vali Türker Öksüz, Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'un önünde bulunan sehpanın üzerindeki Türk Bayrağını öperek anlına koydu. Bir anda gazetecileri karşısında gören çocuk, bir süre şaşkınlık yaşadıktan sonra babasının yanına giderek kalabalıkta gözlerden kayboldu.Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kars Valiliği'nde tören düzenlendi. Vali Öksüz, Valilik Makamı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebrikleri kabul etti. Tören daha sonra Valilik Önünde bulunan tören alınmada devam etti. Vali Öksüz, kutlama töreninin yapılacağı alana geçerek 14'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Boşnak ile birlikte halkı selamlayarak bayramı kutladı.Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri daha sonra şiirlerin okunması, sporcuların gösterisiyle devam etti. Cumhuriyet Koşusu'nda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Kafkas Üniversitesi Konservatuar Bölümü ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri Kahramanlık türküleri söyledi. Etkinlikler folklor gösterilerinin ardından resmi tören geçidi ile son buldu. Cumhuriyet Bayramı töreni vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.IĞDIR - Iğdır'da Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.Sabah saatlerinde başlayan kutlamalar, Iğdır Valisi Enver Ünlü'nün tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı'nda devam eden program, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Ünlü törene katılanların bayramını kutladı.Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir gururla, coşkuyla Cumhuriyet Bayramımızın 96. yılını hep birlikte kutluyoruz. 1071 yılında Malazgirt Zaferi ile Sultan Alparslan'ın ateşlediği meşale 1299 yılında kurulan Osmanlı cihan devleti ile şaha kalkmış 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Hanın İstanbul'u fethi ile adını tarihe şanlı harflerle yazdırmıştır. 29 Ekim 1923 tarihi bütün zaferlerimizin nişanı gibi kurtuluş mücadelemizin yıldızı olarak şanlı tarihimizde yerini almaktadır " dedi.Öğrenciler tarafından okunan şiirlerin ardından kutlamalar, resmi geçit töreni ile son buldu.Kutlama programına Iğdır Valisi Enver Ünlü, 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.