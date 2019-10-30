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Cumhuriyetin 96.YILINDA Urla'da coşkulu kutlama

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96.yıldönümü Urla'da coşkuyla kutlandı. Gündüz stadyumda gerçekleşen kutlamalar akşam "Cumhuriyet Yürüyüşü" ve "Mithat Körler" konseri ile devam etti.

30.10.2019 15:26Cumhuriyetin 96.YILINDA Urla'da coşkulu kutlama

Kutlama programında konuşan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz; " İlk Kuvayı Milliye mücadelesinin başladığı Urlamızda bizlerCumhuriyet ve Atatürk sevdalısıyız. Başımızdan bayrağımız, kalbimizden Atatürk ve Cumhuriyet sevgimiz hiç ekilmesin" dedi.

Urla Jandarma Kavşağından Cumhuriyet Meydanı'na gerçekleşen Cumhuriyet Yürüyüşüne, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ve eşi Burcu Oğuz, Milletvekili Atilla Sertel, Önceki dönem Milletvekillerinden Bülent Baratalı, Urla Kaymakamı Önder Can, Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları ve binlerce Urlalı katıldı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Mithat Körler konseri gerçekleşti. Yedisinden yetmişine meydanı dolduran Cumhuriyet sevdalısı Urlalılar, bayramlarını coşkuyla kutladı. Urlalı hemşehrilerim bir kez daha Cumhuriyetine, Atasına bağlılığını gösterdi diyen Başkan Oğuz; "Cumhuriyet Bayramımızı Urlamızda coşkuyla kutladık. Cumhuriyetimiz, yolumuzu aydınlatan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı paha biçilemez bir mirastır. Bu en değerli mirasımızı korumak için durmadan çalışacağız. Her zaman Atamızın aydınlattığı yolda yılmadan yürüyüp, devrimlerine sonsuza dek sahip çıkacağız" diye konuştu.


Mithat Körler, Urla, Güncel

Kaynak: Bültenler

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