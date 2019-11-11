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Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk senfonik destanla anıldı

Tekirdağ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan sahnelendi.

11.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 21:42Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk senfonik destanla anıldı
'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destan sahnelendi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, özgün müziklerini şef Musa Göçmen'in bestelediği, anlatı metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eser büyük beğeni topladı.
Eserde, Cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatıldı.
Göçmen'in yönettiği senfonik orkestra, dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra "Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gellem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet" gibi şarkılarla eşlik etti.
Yaklaşık 2 saat süren gösteride orkestranın ve Sözmen'in anlatımı izleyenlerden büyük alkış aldı.
Gösteriyi Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve vatandaşlar izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Türkiye, Şef, Güncel

Kaynak: AA

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