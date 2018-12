Çumra 5 Yılda Türk Bayraklarıyla Donatıldı

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:54



KONYA(AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, "2014 yılından sonra ilk olarak Çumra'nın en özel ve en yüksek yerlerinden biri olan Sırçalımızda, daha sonra Sanayi Sitesi girişinde, Sultan Abdülhamid Han Parkımızda, Çumra ilçe girişi olan İçeriçumra Mahallemiz başta olmak üzere ilçe merkezinde 5 nokta ve 32 mahallemiz olmak üzere 37 noktada şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırdık." dedi.Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk meclislerinde aldıkları karar neticesinde ilçenin her neresinde yapılacak olursa olsun camilerin, Kur'an kurslarının ve okulların temel masraflarının taraflarınca karşılanmış ve karşılanmaya da devam ettiğini söyledi.Ayrıca ilçenin büyük bir eksikliği olan şanlı Türk bayrağını ilçenin uygun olan her yerinde dalgalandırmaya devam ettiklerini belirten Oğuz, şöyle konuştu:"2014 yılından sonra ilk olarak Çumra'nın en özel ve en yüksek yerlerinden biri olan Sırçalımızda, daha sonra Sanayi Sitesi girişinde, Sultan Abdülhamid Han Parkımızda, Çumra ilçe girişi olan İçeriçumra Mahallemiz başta olmak üzere ilçe merkezinde 5 nokta ve 32 mahallemiz olmak üzere 37 noktada şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırdık. Ayrıca ilçemiz ana caddelerinde bulunan aydınlatma direklerimizde yine Türk bayraklarımızı asarak şehirde güzel bir görüntü oluşmasını sağladık."Oğuz, son olarak bu çalışmayı 53 mahalleden oluşan şehrin uygun olan her yerinde yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.