Çumra'da Anaokulu İnşaatı Başladı

Çumra
'da yapılacak olan 4 derslikli anaokulunun inşaatına başlandı. Meydan Mahallesi
'ndeki okulun inşaat alanında incelemelerde bulunan Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz
, mahalledeki nüfus yoğunluğundan dolayı yeni bir okul ihtiyacı doğduğunu belirtti.
400 metrekare üzerine yapılacak olan anaokulunun inşaatının başladığını ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:
"Bu okul, son 2 yıl içerisinde ilçemize kazandırdığımız 8. okulumuz oluyor. Bu okullarımızdan 4 tanesi tamamlanarak eğitim vermeye başladı. 2 tanesinde sona geldik. Bu okulla birlikte 2 okulun inşaatı devam ediyor. İlçemize kazandırılan tüm okullarımızın arsaları belediyemiz tarafından tahsis edildi. Çocuklarımıza, yeni bir nesle bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."