08.07.2019 15:51
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Çumra'da bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı

Çumra

Çumra ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

Çumra ilçesinde bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.
Çumra'da bir evin çatısında 2 gündür yaralı halde kurtarılmayı bekleyen şahine vatandaştan gelen ihbar üzerine Çumra Belediyesi Zabıta ve Sokak Hayvanları Rehabilite ekiplerince müdahale edildi.
Müdahale ile bulunduğu yerden kurtarılan şahin, ardından belediye ekipleri tarafından veterinere götürüldü.
Şahinin kanadından yara aldığı tespit edildi. Yaralı şahin, tedavisi gerçekleştirilmek üzere belediye ekiplerince Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürüldü.
Kaynak: AA
Çumra Belediyesi, Çumra, Güncel

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