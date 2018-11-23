Çumra'da Çalışmalar Aralıksız Sürüyor

23 Kasım 2018 Cuma 15:50



23 Kasım 2018 Cuma 15:50

Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Okçu Mahallesi arasında yol genişletme ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi.Başkan Oğuz, "Bugün Okçu Mahallemizdeyiz, geride bıraktığımız süre içerisinde Okçu Mahallemizin tüm iç yollarının asfaltını yapmıştık. Fen işleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü hizmet binamızın Okçu Mahallemizde yaparak burada hizmet vermesini sağladık." diye konuştu."16 derslikli Sağlık Meslek Lise Okçu Mahallemizde yapıldı ve eğitime açılmıştı." diyen Oğuz, şöyle konuştu:"Halı sahamızı yaptık, buğday pazarımızın inşaatında sona geldik. Mahallemizin güvenlik kameralarını takmıştık ve son olarak da Çumra Okçu arası yolumuzu 6 metreden 13 metreye kaldırımı ve bisiklet yolu ile genişletiyoruz. Okçu 12 merkez mahallemize en yakın olan mahallerimizden birisidir ve en çok yatırımı alan mahallelerimiz arasındadır. Yapılan yatırım ve hizmetler mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."