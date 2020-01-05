Haberler » Spor » Çumra'da gençler sporla korunacak - Spor

Çumra'da gençler sporla korunacak

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı makamında ziyaret etti.

05.01.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:40 Çumra'da gençler sporla korunacak
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutabilme konusunda sporun önemine dikkat çekildi

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz'ı ziyaret eden TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ve beraberindeki heyet, Konya sporunu ileriye taşıma adına görüş alışverişinde bulundu. Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantıda gençlerin spora yönlendirilerek kötü alışkanlıklardan uzak tutulması hususunda fikir birliğine varıldı. TÜFAD Konya Şubesi yönetiminden Yakup Denizler, Fikret Tansal, Ali Rıza Özen ve Mümin Duru'nun da hazır bulunduğu toplantıda Çumra Belediye Başkanı Oflaz'a günün anısına tablo hediye edildi.

Toplantıda konuşan Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, "Her yaştan bireye spor yapma imkanı sağlayarak kötü ortamlardan uzak tutmanın ötesinde fiziksel ve ruhsal olarak gelişimlerine katkı sunarak toplumumuza yararlı bireyler olmalarını arzuluyoruz. Bu nedenle sportif faaliyetlerimizi Çumra'nın sosyal yapısının çimentosu olarak görüyor her türlü desteği vermenin görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Oflaz, Torku'nun Çumra'ya yatırımlarının ilçe ekonomisi ve sosyal yapısına büyük katkı sağladığını belirtirken, "Bu konuda Çumra insanı gibi bizler de Recep Konuk başkanımıza minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.

TÜFAD Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ise "Çumra, kısa zamanda çok büyük dönüşüm ve gelişim yaşadı. Bu konuda Çumra Şeker fabrikasının varlığının önemi büyük oldu. Recep Konuk başkan ile başlayan ekonomik ve sportif çalışmaların rolü büyüktür. Çumra'nın yıllardır spora verdiği önemi ve desteği yakından takip ediyoruz. Çumra insanının spora ilgisi ile verdiği desteği yakından bilenlerdenim. Bu nedenle verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür etmek isterim. Çumra mevcut potansiyeli ile çok daha büyük hedefleri koyacak ve bunu başaracak güçte olduğunu biliyorum" diye konuştu. - KONYA

İsmet Karababa, Halit Oflaz, Konya, Çumra, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:59   Karşıyaka arayışta - Spor
12:48   Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var" - Spor
12:45   Akhisarspor güç depoladı - Spor
12:43   Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Spor
12:42   Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü - Spor
12:25   Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok - Spor
11:57   Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok - Spor
11:40   Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor - Spor
10:37   Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi - Spor
10:16   71 yaşındaki Şerif Kunt, Erzurum'a transfer oldu - Spor
5.01.2020 13:07:08