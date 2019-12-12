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Çumra'da madde bağımlılığının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulacak

Çumra Belediyesi, madde bağımlılığının önüne geçmek için farkındalık oluşturma çalışması yürütecek.

12.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50Çumra'da madde bağımlılığının önüne geçilmesi için farkındalık oluşturulacak
Belediyesi, madde bağımlılığının önüne geçmek için farkındalık oluşturma çalışması yürütecek.
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, ilçe genelinde öğrencileri madde bağımlılığından uzak tutmaya yönelik yürütülecek çalışmalara ilişkin olarak, okul aile birliği başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, madde kullanımının önlenmesine yönelik nelerin yapılabileceği ve alınacak tedbirler üzerinde durulurken, konuya ilişkin açıklamada bulunan Başkan Oflaz şunları kaydetti:
"Çumra Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışmayla, önce okul aile birliği başkanlarımızı bilgilendirmek ve konunun önemini anlatmak, akabinde de önümüzdeki aylarda yapılacak konferanslara velilerin katılımının yoğun olmasını amaçlamaktayız. Ailelerimizin bu konuda bilgilendirilmesi, çocukların bilinçlendirilmesi anlamında hemfikir olduğumuz bu toplantıda, toplumun tüm fertleri olarak madde bağımlılığından çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak için hep birlikte mücadele edeceğiz."

Çumra Belediyesi, Halit Oflaz, Çumra, Güncel

Kaynak: AA

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