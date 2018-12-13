Çumra'nın Turnuva Şampiyonu, Meydan Mahallesi

Çumra
Belediyesince düzenlenen "Mahalleler Arası Futbol
Turnuvası"nın şampiyonu Meydan Mahallesi
oldu.
Çumra Belediyesi tarafından yapılan final müsabakası, Yeni Sentetik Saha'da oynandı.
Meydan Spor ile İzzetbey Spor arasında yapılan final karşılaşmasında Meydan Spor rakibini 4-0 mağlup ederek, şampiyonluk kupasını kazanan taraf oldu.
Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz
yaptığı açıklamada, hem mahalle sakinleri, hem de gençler arasında birlik beraberlik ve kaynaşmayı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Turnuvaya ilginin yoğun olmasının kendisini memnun ettiğini belirten Oğuz, 2014 yılından bugüne dek çok sayıda sosyal projeye imza attıklarını kaydetti.
13 Aralık 2018 Perşembe 15:31