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Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin başarılı okullarından biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol takımı, okullar arası futbol turnuvasında Balıkesir ikincisi olarak Türkiye şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı.

12.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:49Cunda MTAL futbol takımı Ayvalık'ın gururu oldu
'in ilçesinin başarılı okullarından biri olan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin futbol takımı, okullar arası futbol turnuvasında Balıkesir ikincisi olarak Türkiye şampiyonası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Balıkesir'de karşılaştığı A. Cafer Tayyar Nuran Oğuz Anadolu Lisesi futbol takımını mağlup etmeyi başaran Cunda MTAL takımı ikinci olmayı başardı. Turnuvanın final karşılaşmalarını Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız birlikte izlediler. Balıkesir ikinciliği kupasını; Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın elinden alan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi futbol takımının antrenörü Öznur Kocabıyık, bundan sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonası elemelerinde Balıkesir'i en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Cunda MTAL Okul Müdürü Abdülaziz Yük ise takımdaki oyuncularını karşılaşmalardaki centilmenlikleri ve başarıları nedeniyle yürekten kutladığını ifade etti. - BALIKESİR

Anadolu Lisesi, Balıkesir, Ayvalık, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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