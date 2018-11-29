Cüney Çakır'ın 8. Beşiktaş - Galatasaray Derbisi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:51



29 Kasım 2018 Perşembe 11:51

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesiyle kariyerinin 24. derbisine çıkacak. Çakır aynı zamanda iki takım arasındaki 8. maçını yönetecek. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılıların 5'e 1 üstünlüğü var.Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Koray Gençler görev yapacak.Spor Toto Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan Çakır, daha önce Merkez Hakem Kurulu tarafından 23 derbide görevlendirildi. Bu haftaki mücadeleyle birlikte Cüneyt Çakır, 8. kez Beşiktaş - Galatasaray derbisine çıkacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 1 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. 42 yaşındaki hakemin yönettiği maçlarda Aslan 12 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 6 kez gol sevinci yaşadı.17'şer sarı kart çıkardıBeşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbilerde Cüneyt Çakır iki takıma da 17'şer sarı kart çıkardı. Çakır ayrıca siyah-beyazlılara 2 kırmızı kart gösterdi. Deneyimli hakem Galatasaray lehine 3, Beşiktaş lehine de 1 penaltı kararı verdi.Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği Beşiktaş - Galatasaray derbilerinin sonuçları şöyle:2005-2006 sezonu (Süper Lig) Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 22006-2007 sezonu (Süper Lig) Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 02008-2009 sezonu (Süper Lig) Galatasaray: 4 - Beşiktaş: 22010-2011 sezonu (Süper Lig) Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 22011-2012 sezonu (Süper Lig) Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 02013-2014 sezonu (Süper Lig) Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 02014-2015 sezonu (Süper Lig) Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 2 - İSTANBUL