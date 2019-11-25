Cüneyit Orhan Toprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cüneyit Orhan Toprak, Öğretmenler Günü dolayısıyla katıldığı kutlamada bir öğretmenle girdiği diyalog sonrasında ülke gündeminde geniş yer tuttu. Olayın ardından Konya Valisi kim araştırılıyor. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, aslen Erzincanlı olup Kayseri'de doğdu. İşte, Cüneyit Orhan Toprak hakkında ayrıntılı bilgi…

CÜNEYİT ORHAN TOPRAK KİMDİR?

Konya Valiliği görevine 2018 yılında getirilen Orhan Toprak, aslen Erzincan Refahiye nüfusuna kayıtlı ve 1966 yılında Kayseri'de doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

UZUN SÜRE KAYMAKAM OLARAK GÖREV YAPTI

Vali Toprak, 1988-1991 yılları arasında Kayseri Kaymakam Adayı olarak görev yaptı.1989-1990 yılları arasında İngiltere'de 1 yıl süreli dil ve meslekî konularda eğitim aldı.Nevşehir Kozaklı Kaymakam Vekilliği, Aksaray Eskil Kaymakamlığı, Yozgat Yenifakılı Kaymakamlığı, Ağrı Hamur Kaymakamlığı, Nevşehir Gülşehir Kaymakamlığı, Şanlıurfa Siverek Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

Orhan Toprak, 2009-2010 yılları arasında ABD'de 6 ay süreli dil ve meslekî konularda çalışmalar yürüttü. 2016 - 2018 yılları arasında Hakkâri Valisi olarak görevde bulundu. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya Valiliğine atandı. Cüneyit Orhan Toprak, evli ve iki çocuk babasıdır.