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Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan 34 kahraman askerlerimiz için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Arkın, sosyal medya hesabından "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı.

01.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 01.03.2020 12:41

Türkiye Perşembe akşamı 'den gelen acı haberle yasa boğuldu. Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit oldu. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Cüneyt Arkın. Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.

"CANLARIM, ANA KUZULARIM"

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın İdlib'te şehit olan 34 askerimiz için, "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda "Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı" şeklinde konuştu. Arkın'ın paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi

Cüneyt Arkın, İdlib, Magazin


HABER YORUMLARI (1)
ES:eskısehırın gururu cüneyt arkın
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1.03.2020 12:56:02