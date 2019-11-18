Cüneyt Arkın'a Malatya'dan fahri hemşerilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, ünlü sinema oyuncusu Cüneyt Arkın'a fahri hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı.



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Ağırlıklı olarak imar konularının ele alındığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda Battalgazi filmleri ile Malatya'nın tanıtımına katkı sağlayan Cüneyt Arkın'a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündeme geldi. Yine aynı maddede Malatya'da uzun süre görev yapan Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a 'da fahri hemşehrilik beraatının verilmesi önerildi. Komisyondan gelen madde oy birliği ile kabul edildi.



Söz alan Hekimhan ilçesi Meclis üyesi Kemal Deniz, "Malatya'nın yetiştirdiği büyük değerler var. Bu değerlerden biri olan Malatya eski Milletvekili Metin Emiroğlu onuruna 24 Kasım'da Turgut Özal Üniversitesinde bir program düzenleniyor. Buradan herkesi davet ediyoruz" dedi.



Deniz, ayrıca Hekimhan'da Büyükşehir Belediyesi tarafından da özverili bir çalışma yapıldığını belirterek, "Yapmış oldukları bu çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise meclisin bir bütün olduğunu ve bununla onur ve gurur duyduğunu belirterek, "16 yıldır başkanlığım süresi içerisinde hep meclisimizde alınan kararlar oy birliğiyle çıkmıştır. Altını çizerek söylüyorum. Burada da oy birliğiyle çıktı. Bundan önceki meclisleri de kutluyorum. Aldığımız kararlar insanın içine, vicdanına sinecek kararlardır. Biz de sevgi yarışının zaman zaman farklı tezahürleri olur" dedi.



Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, meclisin hizmet yeri olduğunu dile getirerek, "Önce şahsınıza ve bütün ekip arkadaşınıza, MASKİ, Yol ve Bakım Daire Başkanlığına, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ve herkese Hekimhan adına teşekkür ediyorum. 35 yıldır İstanbul'da iş adamıyım. Doğduğum büyüdüğüm yere hizmet için geldim, iyi ki de gelmişim. Sizin gibi bir başkanla çalışmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.



2023'e Malatya'nın kültürü ve kayısısı ile örnek bir şehir olacaklarını belirten Karadae, "Hekimhan olarak inşallah bu uyumu bırakmamak şartı ile sizde başımızda olduğunuz sürece inanıyoruz ki her şeyi yapacaksınız. Particilik yok. Ben halka hizmet Hakk/a hizmetten yanayım" diye konuştu.



Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da, Akçadağ ilçesi olarak hizmet almaya başladıklarını dile getirerek, "Hem de ayrım olmadan, insanlar umutlu ve mutlu. Bu konuda ilk teşekkür etmesi gerekenin ben olduğumu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısının 3'ncü birleşiminin ise 19 Kasım Salı günü saat 14.00'de yapılması kararlaştırıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA