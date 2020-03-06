Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim

Rol aldığı filmlerle Türk sinemasına damgasını vuran Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. 82 yaşındaki oyuncu, eşiyle olan pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

'Ölümden korkmuyorum'

Son gönderisinde de eşi Betül Arkın'a yer veren usta sanatçı, eşiyle ilgili samimi bir itirafta bulundu. Eşiyle çekilen pozunu yayınlayan Arkın, fotoğrafa şu notu düştü: "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya."