Hakan Muhafız'ın yeni sezon tanıtımında yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, konuyla ilgili açıklama yayınladı. Sadece tanıtımda yer aldığını vurgulanan Arkın'ın yeni sezonda rol alacağı iddiaları yalanlandı.

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız'ın (The Protector) yeni sezon tanıtımında Cüneyt Arkın'ın yer almasının ardından usta sanatçının Instagram hesabından bir açıklama yapıldı.

"DİZİNİN SADECE TANITIMINDA ROL ALDI"

Arkın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Netflix Türkiye'de yayınlanan Muhafız dizisinin tanıtım filminin hemen sonrasında 'Netflix'in ilk Türk dizisi Muhafız'da usta oyuncu Cüneyt Arkın rol alacak' haberleri doğru değildir. Arkın dizinin ilk sezon yayını öncesi dizinin sadece tanıtım bölümde yer almıştır.

Cüneyt Arkın, Hakan Muhafız Dizisinde Rol Alacağı İddialarını Yalanladı">

"DİZİYLE BİR ANLAŞMA YAPILMADI"

Dizinin ana bölümlerinde yer almayı kapsayan bir anlaşma yapılmamış bu konuda bir teklif yapılmamıştır. Teklif yapılması halinde koşullar çerçevesinde değerlendirilecektir. Bu açıklamayı yapma sebebimiz; doğru haber alma hakkına her zaman saygı duyduğumuz, biricik sevenlerimizin bizlere gönderdiği heyecan dolu tebrik mesajlarıdır."