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Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sert tepki göstererek, "Ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?" dedi.

31.07.2019 20:04
Cüneyt Arkın Kaz Dağları'ndaki ağaçların kesilmesine sert tepki gösterdi: Vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim?

Kaz Dağları'nda altın madeni arama çalışmaları sebebiyle binlerce ağacın kesilmesine Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sert tepki gösterdi.

"KAZ DAĞLARI BİR ZAMANLAR CENNETTİ"

Kaz Dağları'nın ata kanıyla sulandığını hatırlatan Cüneyt Arkın, "O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Cüneyt Arkın, "Burası Kaz Dağları bir zamanlar cennetti. Şimdi cehennem oldu. O zehir, siyanür toprağı yakmış, kavurmuş, parçalamış, öldürmüş. Düşman yapmazdı. Kimler müsaade ediyor, izin veriyor bu vicdansızlara. O güzelim ata kanıyla sulanmış vatan topraklarını üç kuruşa satan bu vicdansızlar kim, neredeler?" dedi.


Cüneyt Arkın, Kaz Dağları, Magazin, Güncel

YORUMLAR (44)
HAHA: aynısını tuncelide tapıyorlar
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C: sana bile hain dersler yiğit adam
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EMRE: anlayın artık vatanı maffetmeye calıyolar oy vermeyin kurban olıyım bizi böldükleri gibi topraklarımzada zeval veriyolr
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ECE: ya hemde kanada yapıyor altın aramayı binlerce ağaç kesilmiş memleketimizin cebinede girmiyor bişey
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MEMLEKETİM: Vijdansiz diye diye namerde muhtac ettiniz. Varsa maden agacda kesilir savasda edilir. Sen bu islere karisma battal. Al eline tespihi suphanallah cek.
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KADIRGALI: VATANIM. . ben de Cüneyt arkının gerçek isminin Fahrettin ve doktor olduğunu bilmiyordum. sayende öğrendim (güldüm) ayrıca gerçekten Cüneyt arkın tarihi ve OSMANLIYI çok iyi bildiğini. biliyorum. zaten kendisi de söylerdi o bakımdan o filmleri yaptı. neyse bunlar tatlı atışmalar diyelim. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. . .
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VATANIM: KADIRGALI, Fahrettin Cüreklibatur''un Tarih ve Kültür hem de Osmanli tarih ve kültürü ögretmeni oldugunu bilmiyorduk, biz sadece kisa bir süreden sonra meslegine veda eden bir doktor oldugunu zannediyorduk; sagol bilgilendirdigin icin. . . Ama bunca vatan haini dururken ona vatan haini demek de yanlis tabii ki.
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VATANIM: MEMLEKETİM, ne vermis uyduruk filimlerinden baska diyorsun da cok ayip ediyorsun. Bir filmi var ''Dünyayi Kurtaran Adam'' diye. . . Bilmiyorsun galiba, sana yeminle dünya film literatüründe iLK SIRADA, az sey mi bu beeee. . . ''Sinema tarihinde en kötü filmler'' listesinde.
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KADIRGALI: MEMLEKETİM ağzından çıkanları kulakların duysun . vatan haini diyemezsin bir. . . ayrıca Cüneyt arkın bize OSMALIYI TARİHİ KÜLTÜRÜ gösterdi öğretti iki. . . askerlerimize ilgili manidar videosu vardır. . aç izle nasıl vatansever olduğunu gör. de. . senin insanlığa millete ne faydan olmuş onu söyle be sığırcık
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