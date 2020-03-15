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Cüneyt Arkın: Ölürken bile yakışıklı olacağım

Türk sinemasının efsanesi Cüneyt Arkın, Caroline Show'da ilginç açıklamalarda bulundu: " Dijital kıyamet... Şiir öldü, aşk yok sevda yok"...

15.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:00
Cüneyt Arkın: Ölürken bile yakışıklı olacağım

Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın, Tv 8,5'ta yayınlanan Caroline Yılmaz'ın sunduğu Caroline Show'a konuk oldu. Ünlü oyuncu programda ilginç açıklamalarda bulundu. "Eskiden Türkiye'de kavga ve ayrıştırma olmazdı" diyen sanatçı "şu an neden var? sorusuna da "Dijital kıyamet… Şiir öldü duygu öldü… Aşklar yok sevdalar yok… Bir araba bir telefon uygar olmaya yetiyor" cevabını verdi.

"Bu milleti corona virüsü bile yenemez"

Cüneyt Arkın "Türkiye'nin tek kurtuluşu var. Her kesim doktoru, çiftçisi, memurunun bir araya gelmesi gerekiyor. Bu milleti hiç kimse 'Corona Virüsü' bile yenemez" diyerek de birlik olunması gerektiğini söyledi.

"Yalı çapkınıydım"

Caroline Yılmaz'ın "eskiden siz çok çapkınmışsınız sorusuna " Yalı çapkınıydım… Üniversiteyi bir mont ve pantolonla bitirdim. Hiç kız arkadaşım& ; & ; & ; & ;yoktu. Betül'ü ilk gördüğümde vücudundan yalnızlık hissediyordum" cevabını verdi. Cüneyt Arkın programın sonunda da "ölürken bile yakışıklı olacağım" dedi.



Kaynak: Snob Magazin

Etiketler : Cüneyt Arkın, Magazin

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