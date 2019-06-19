Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi

Usta sanatçı Cüneyt Arkın, S-400 krizi sebebiyle gerilen ABD-Türkiye ilişkilerinin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak ABD'ye sert tepki gösterdi.

"SENİN PATRONU OLDUĞUN ÜLKELERİ DENİZE DÖKTÜK"

Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Ey Amerika, sen bizi ne sandı l*n.Senin patronun olduğun dünyanın en zengin en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken. Bu kadar yoksulluk içerisinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Hayır unutmazsın. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, istediği yeri yağmalayan, yaşlı, genç, demeden katleden öldüren Amerika. Sen bizi o zenciler mi sandın?Ey Amerika dünyanın patronu olma ümidiyle nice devletlerin servetlerine alçakça ele geçirdin. O zavallı halkları köleleştirdin. Ey Amerika, Türk halkının karakteri bağımsızlıktır. Diş geçiremezsin. Türk halkı kölelikten nefret eder. Ey Amerika Türk halkı gün gelecek omuz omuza, el ele verip bütün ülke sorunlarını halledip çağdaş bir devlet olup. Dünyada yerini alacaktır. Türk gençliği bu savaşta sana çok şey düşmektedir. Ey yüce Türk halkı yolun açık olsun." ifadelerini kullandı.