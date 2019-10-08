Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Donald Trump'ın bu tehdidine sessiz kalamayan Cüneyt Arkın, bir video yayınlayarak "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin." dedi

"NİCE ÜLKELERİN SERVETLERİNİ ALÇAKÇA ELE GEÇİRDİN"

Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamasından dolayı bir sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Cüneyt Arkın, şöyle konuştu: "Eyy Amerika! Sen bizi ne sandın ulan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."