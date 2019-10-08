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Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, Donald Trump'ın Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." tehdidine çektiği videoda "Sen bizi ne sandın ulan!" diyerek tepki gösterdi.

08.10.2019 15:47

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan "Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim." diye tehdit etmişti. Türkiye'nin sınırları aşması halinde de ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.

Donald Trump'ın bu tehdidine sessiz kalamayan Cüneyt Arkın, bir video yayınlayarak "Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin." dedi

"NİCE ÜLKELERİN SERVETLERİNİ ALÇAKÇA ELE GEÇİRDİN"

Trump'ın Türkiye hakkındaki açıklamasından dolayı bir sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayan Cüneyt Arkın, şöyle konuştu: "Eyy Amerika! Sen bizi ne sandın ulan. Senin patronun olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii. Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Ey Amerika sen vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden katleden Amerika.. Sen bizi o zenciler mi sandın. Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin. Eyy Amerika sen demokrasi düşmanısın. Nerede bir faşist-dikta varsa sen onun koruyucususun."

Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Donald Trump'a ateş püskürdü: Sen bizi ne sandın ulan!

Amerika Birleşik Devletleri, Cüneyt Arkın, Donald Trump, Türkiye, Magazin, Güncel

YORUMLAR(53)
ŞABAN:Cuneyt abiyi kizdirmayin kalelerden ziplaya ziplaya amrikaya gelirse gorursunuz gununuzu :)
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KIVIR TRRRAP KIVIR:yürü be malkoçoğlu
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HAKAN:Heykeller dikilecek dünyaya Türkler hakim olacak başkâ yol yok
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HAKAN:Gün birlik beraberlik günüdür işçisi sanayicisi esnafı iş adamı siyasetçisi hiçbir mezhep etnik köken ayrımı yapmaksızın büyük Türk milletinin doğuş günüdür inşallah yeniden tüm dünyaya kafa tutacağız ve titreteceğiz
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1 0
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NE MUTLU TÜRK''ÜM DİYENE:Libya, Irak gibi ülkelere girip bankalarını boşaltan hırsız ABD.
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1 0
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CONİ:hahahaahaha ya bu millettten bi cacik olmaz
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11 66
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GÜL:Sen kendi burnundaki pisligi temizle mayasi bozuk
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0 0
TÜRKIYE:SENIN GIBI HIYARLAR OLDUGU SÜRECE CACIGA GEREK YOK
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24 3
CONİ:ulan bi hain lafidir tutturmusunuz cahil comar seni, uyu uyu gun gelecek yigecek ekmek bulamicak bu millet boyle devam et egitimsiz herif seni
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2 4
TÜRK TC:sen vatan hayini senden bi cacık olmaz
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19 2
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