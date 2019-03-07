07 Mart 2019, 09:01
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Cüneyt Çakır'a Porto - Roma Maçında Tepki Yağdı

Romalı futbolcu Kostas Manolas, Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstererek "Hakem penaltımızı vermedi. VAR'a bile gitmedi. Utanç verici bir karar." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 mağlup olan Roma'da savunma oyuncusu Kostas Manolas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Manolas, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Patrik Schick'in yerde kaldığı pozisyona Cüneyt Çakır'ın devam kararı vermesine tepki gösterdi.

"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"

Kostas Manolas, "Hakem penaltımızı vermedi. VAR'a bile gitmedi. Utanç verici bir karar. Bize, VAR'ın kendisine hiçbir şey olmadığını söylediğini iletti. Ancak açık temas var. Kendisi de görebilirdi" şeklinde konuştu.

"ARTIK MAZERET YOK"

Manoals, sözlerini "Geçen sezon Liverpool karşısında iki penaltımızı vermediler ve bizden özür dilediler. Ancak şimdi VAR var ve gidip bakmalısın. Artık mazeret yok" ifadeleriyle tamamladı.

Roma, Porto, Kostas Manolas, Cüneyt Çakır, Spor


YORUMLAR (31)
DOİNG: çok az kald türkiyeyi tamamen avrupadan men edecekler futbol adı altında gittiğimiz her yeri duman ediyoruz
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00 ELDE VAR 0: cüneyt çakır eyyamcı bir hakemdir.ama romalıların itirazı ve penaltı isyanı haklı değil.eğer haklı olsalar var hakemi cüneyt çankırı vara davet ederdi.roma zaten formsuz ligde bile gelen vurdu giden vurdu oluyor.romada 2 futbolcu var gerisi hikaye biri dzeko öbürüde milli gururumuz cengiz cengizin yokluğu romayı perişan etti.....
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TAKASMATİK: cengizden gıcık kapmıştır.
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MUHTAR: Haaah! Türkiye''de yediği boku Avrupa''da da yedi. . .
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ŞAPKACI: MERHUM ÖZHAN CANAYDIN; CÜNEYT ÇAKIR ŞAİBELİ BİR ADAMDIR. . . ALLAH RAHMET EYLESİN, BAŞKALARI DESE BELKİ İNANIRSIN AMA O ADAM DEMİŞSE DOĞRUDUR VE BİR BİLDİĞİ VARDIR.
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