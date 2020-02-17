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Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Tottenham ile Almanya'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

17.02.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:15Cüneyt Çakır'a Şampiyonlar Ligi maçında görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, 'nin ile 'nın Leipzig takımları arasında 19 Şubat Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu karşılaşmasını yönetecek.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Maçta VAR hakemleri olarak Mete Kalkavan ve Abdulkadir Bitigen görev yapacak.



Cüneyt Çakır, Tottenham, İngiltere, Almanya, Spor

Kaynak: DHA

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