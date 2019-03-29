Cüneyt Çakır'a Suudi Arabistan'da Görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde El Hilal ile El Nassr arasında yapılacak karşılaşmayı yönetecek.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Çakır'ın, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam TSİ 20.40'ta başlayacak El Hilal-El Nassr maçında düdük çalacağı bildirildi.<br><br>Açıklamada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun'un üstleneceği belirtildi.<br><br>Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olarak görev yapacağı müsabakanın VAR hakemlerinin ise Mete Kalkavan ile Ali Palabıyık (Asistan) olacağı kaydedildi.