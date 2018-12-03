03 Aralık 2018, 08:22
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Cüneyt Çakır Hata Yapmadı

Cüneyt Çakır Hata Yapmadı

Hakem Cüneyt Çakır, VAR’dan izledikten sonra Eren’in kolu için penaltı kararı verirken, ikinci yarıda yine ekran başına geçti, Galatasaray lehine çaldığı penaltıyı iptal etti.



Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbiye VAR kararları damgasını vurdu.

Hakem Cüneyt Çakır ilk yarıda VAR incelemesi yaparak Beşiktaş lehine penaltı kararı verirken, ikinci devre yine VAR yardımıyla Galatasaray için çaldığı penaltıyı ise iptal etti.

Beşiktaş'ın kazandığı penaltı atışı VAR incelemesiyle geldi. Adem Ljajic'in kullandığı frikikte barajdaki Eren Derdiyok koluyla topa müdahalede bulununca VAR hakemi Mete Kalkavan, hakem Cüneyt Çakır'ı uyardı. Ekran başına geçen Çakır pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verirken atışı kullanan Ljajic takımını öne geçiren golü attı. Çakır bu pozisyonda Eren'e bir de sarı kart çıkardı.

Derbinin 67. dakikasında VAR bir kez daha devreye girdi. Hakem Cüneyt Çakır, Onyekuru ile Necip arasındaki ikili mücadelenin ardından penaltı noktasını gösterdi. Ancak Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın yaptığı uyarıdan sonra bir kez daha ekran başına geçti ve pozisyonu izledi.

Çakır pozisyonda Onyekuru'nun topa eliyle müdahalede bulunduğunu tespit ederek, penaltı kararından vazgeçti ve oyun Beşiktaş lehine endirekt serbest vuruşla devam etti.

8 yıl sonra gelen penaltı

Beşiktaş tam 8 yıl sonra Süper Lig'de bir derbide penaltı golü buldu. Son olarak 28 Kasım 2010'da Guti'nin Galatasaray karşısında attığı golle, penaltı bulan Kartal, ilk golüne ulaştı.



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Galatasaray,Cüneyt Çakır

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