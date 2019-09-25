Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

EN SON BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 MAÇIN 6'SINI FENERBAHÇE KAZANDI

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'A 37 SARI KART GÖSTERDİ

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

