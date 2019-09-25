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Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maça atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 25. derbisini yönetecek.

25.09.2019 17:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 28 Eylül Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana maç yöneten FIFA kokartlı Çakır, daha önce 24 derbide düdük çaldı.

EN SON BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİNİ YÖNETMİŞTİ

Çakır, son olarak geçen sezonun 14. haftasında yapılan Beşiktaş-Galatasaray (1-0) derbisinde görev almıştı. İstanbul bölgesi hakemi Çakır, Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunun 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan ettiği maçta da MHK tarafından tercih edilmişti. UEFA'nın da gözde hakemlerinden olan Çakır, geçen sezon 25 maçla Süper Lig'de en fazla görev yapan hakem olmuştu.

11 MAÇIN 6'SINI FENERBAHÇE KAZANDI

Cüneyt Çakır, 12. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çıkacak. Tecrübeli hakemin daha önce düdük çaldığı 11 maçta Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

GALATASARAY'A 37 SARI KART GÖSTERDİ

Çakır, iki takım arasında düdük çaldığı maçlarda 12 kez kırmızı kartına başvururken, 65 kez de sarı kartını kullandı. FIFA kokartlı hakem, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan 6'şar futbolcuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Çakır ayrıca Galatasaray'a 37, Fenerbahçe'ye 28 sarı kart gösterdi. Cüneyt Çakır, iki takım arasında son olarak 2017-2018 sezonunun 9. haftasında oynanan maçta görev yapmıştı. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda kırmızı kart görmüştü.

Cüneyt Çakır'ın bugüne kadar yönettiği derbi maçlar şöyle:

SezonMaçSonuçKategori
2005-2006Galatasaray-Beşiktaş3-2Lig
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray2-1T.Kupası
2005-2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0Lig
2006-2007Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2007-2008Galatasaray-Fenerbahçe2-1T.Kupası
2008-2009Galatasaray-Beşiktaş4-2Lig
2009-2010Galatasaray-Fenerbahçe0-1Lig
2010-2011Fenerbahçe-Beşiktaş1-1Lig
2010-2011Galatasaray-Beşiktaş1-2Lig
2010-2011Beşiktaş-Fenerbahçe2-4Lig
2011-2012Beşiktaş-Galatasaray0-0Lig
2011-2012Fenerbahçe-Galatasaray0-0Lig S.Final
2012-2013Galatasaray-Fenerbahçe3-2Süper Kupa
2012-2013Fenerbahçe-Galatasaray2-1Lig
2013-2014Fenerbahçe-Beşiktaş3-3Lig
2013-2014Galatasaray-Beşiktaş1-0Lig
2014-2015Galatasaray-Fenerbahçe2-1Lig
2014-2015Beşiktaş-Galatasaray0-2Lig
2014-2015Fenerbahçe-Galatasaray1-0Lig
2015-2016Fenerbahçe-Beşiktaş2-0Lig
2016-2017Fenerbahçe-Galatasaray2-0Lig
2017-2018Galatasaray-Fenerbahçe0-0Lig
2017-2018Beşiktaş-Fenerbahçe3-1Lig
2018-2019Beşiktaş-Galatasaray1-0Lig
Dev derbiyi Cüneyt Çakır yönetecek! İşte Çakır'ın karnesi

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR(2)
SERKAN B.:galatasaraya calissa bile, bir halt olmaz bence. fener ne olursa olsun delik desik edecek gs''yi. bana futboldan anlayan herkes hak verecektir.
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ULTRASLAN 34-FENER AĞLAMA:FENERBAHÇE TARAFTARI ŞİMDİDEN AĞLAMAYA BAŞLADI TWİTTER DA HAKEMLE ALAKALI. CİMBOM SİZE BİLEĞİNİN HAKKIYLA KOYDUĞUNDA HAKEM DİYE AĞLAYACAKLARINI BİLMEK İÇİN DEHA OLMAYA GEREK YOK. TWİTTER DA BÜYÜK GALATASARAYLILAR BİZDE GÜNDEM AÇALIM - FENER AĞLAMAYA BAŞLADI ADIYLA. . .
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