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Cüneyt Çakır'ın derbi raporu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılılara 2, sarı-lacivertlilere de 1 olmak üzere toplam 3 sarı kart çıkardı.

28.09.2019 22:20Cüneyt Çakır'ın derbi raporu
Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılılara 2, sarı-lacivertlilere de 1 olmak üzere toplam 3 sarı kart çıkardı.
Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.
Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano'ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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