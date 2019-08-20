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Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik maçı Slavia Prag kazandı!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Cluj-Slavia Prag mücadelesini Çekya ekibi, Masopust'un golüyle 1-0 kazandı.

20.08.2019 23:54
Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik maçı Slavia Prag kazandı!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, Romanya'nın CFR Cluj ile Çekya'nın Slavia Prag takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını yönetti.

Romanya'nın Kaloşvar şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maçtaki tek gol, 28'inci dakikada Lukas Masopust'tan geldi. CFR Cluj'da Billel Omrani, 79'uncu dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

VAR HAKEMİ METE KALKAVAN OLDU

Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hüseyin Göçek'in dördüncü hakem olduğu maçta, Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık ise VAR hakemi olarak görev yaptı.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği kritik maçı Slavia Prag kazandı!

Cüneyt Çakır, Slavia Prag, Romanya, Spor

Kaynak: DHA

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