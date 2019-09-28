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Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için 'VAR'a gitti, izleyince karar değiştirdi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Cüneyt Çakır, mçaın 53. dakikasında Gustavo'nun Lemina'yı düşürdüğü pozisyonu izlemek için VAR'a başvurdu. Çakır izlediği görüntü sonrasında pozisyonun başlangıcından Babel'in topu elle aldığına karar verdi ve atış Fenerbahçe lehine döndü.

28.09.2019 22:42

Galatasaray- Fenerbahçe mücadelesinin 53. dakikasında önce Fenerbahçeliler sonra ise Galatasaraylılar tepki gösterdi.

Önce Kruse ile Marcao'nun hava topu mücadelesinde seken topta Babel'in eliyle müdahale ettiği kaydedildi. Hakemlere de bakan Kruse, devam kararına sinirlendi. Hemen devam eden pozisyonda Gustavo-Lemina mücadelesinde penaltı sesleri yükseldi. Gabonlu yıldız yerde kalırken gözler Cüneyt Çakır'a yöneldi.

ÇAKIR 'VAR'A BAŞVURDU

Ancak Çakır 'devam' dedi. Bir süre de VAR kararını bekleyen tecrübeli hakem, sonra izlemeye karar verdi. VAR'a giden Çakır'a 'Babel'in elle aldığı' pozisyon izletildi ve penaltı beklenirken bir anda 'El' kararı çıktı. Cüneyt Çakır, futbolculara detaylıca durumu izah etti.

CÜNEYT ÇAKIR'IN DERBİ RAPORU

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Cüneyt Çakır, sarı-kırmızılılara 2, sarı-lacivertlilere de 1 olmak üzere toplam 3 sarı kart çıkardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Zorbay Küçük yaptı.

Cüneyt Çakır derbide 3 kez sarı kartına başvurdu. Çakır, sarı-kırmızılılarda Marcao ve Mariano'ya, sarı-lacivertlilerde de Emre Belözoğlu'na sarı kart gösterdi.

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Cüneyt Çakır penaltı pozisyonu için 'VAR'a gitti, izleyince karar değiştirdi

Cüneyt Çakır, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR(10)
FANATİK FENERLİ:Cinconlular siz de haklısınız penaltının üstünde durmakta. Neticede akan oyunda gol atacak kapasiteniz yok. :)
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8 15
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FANATİK FENERLİ:Niye vermedin cinconun penaltısını, bunlar penaltısız maç kazanamaz. :) :)
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8 20
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XYZ:VAR HAKEMİ KORAY GENCERLER ZATEN FB Lİ.
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19 7
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CANMEN:TAMAMDA. . . KARAR YANLISMIDA BöYLE BI ALGI YARATIYORSUN. . . . GEREK YOK BUNLARA. . . MAC KALITE OLARAK BERBAT AMA ORTAM GAYET SAKIN. . . VE MACTAN SONRA BöYLE CART CURTLARA GEREK YOK. . . HIIIIC KIMSENIN ADINA. . . ZATEN HAKEMLER HEPIMIZE BI AYRI DERT. . . BARI SURDA GAYET IYI YöNETILEN BI MACA ATAK ETMEYIN. . .
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3 3
BERKER:Temiz bir maçtı. yıllar sonra iki takım oyuncuları da golsüz de olsa güzel, centilmence oynadılar. Hakemlerimiz de söylenilen kadar kötü maç idare etmiyorlar.
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ADINIZI YAZIN:yoksa aglayacakti galatasaray penaltimi vermediler diye
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4 17
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SA:Galatasaraylıyım ama bu adama laf eden futboldans anlamıyor demektir. Temiz maç yönetti teşekkürler
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10 7
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FB:Tüm futbolcuları kutlamak gerek. Hakikaten olaysiz bir derbi seyrettik. İnşallah hep böyle olur.
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9 3
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ALİ AGA:doğru karar vermiş nolacak yani
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7 4
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BJK:buradan yazmıştım herkes beraberlik istiyordu hakem tff siyaset
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4 2
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