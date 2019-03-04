04 Mart 2019, 11:06
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Cüneyt Çakır, Porto-Roma Maçını Yönetecek

Türk hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Liginde 6 Mart'ta oynanacak Porto-Roma maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, Portekiz'in Porto ile İtalya'nın Roma takımları arasında 6 Mart 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Porto şehrindeki Dragão Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem, Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Spor
Kaynak: DHA


YORUMLAR (7)
YORGUN: TÜRK FUTBOLUNUN TETİKÇİSİ, ŞAİBELİ MAÇLARIN VE ŞİKENİN BAŞAKTÖRÜ.
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XXX: eyyamcı
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ŞAPKACI: ORDADA ÇAL BÖYLE PENALTILAR BÖYLE KARTLAR GÖRELİM MAÇINI PARDON MAÇANI.
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TUNÇ06: DIŞARDA MAÇ YÖNETİYOR AMA İÇERİDE MAÇLARI ÇOK KÖTÜ ÖZELLİKLE FB MAÇLARI FB ŞAMPİYONLUĞUNU ÇOK ÇALDI BU ADAM EVET TÜRKİYEDE ÇOK BÜYÜK TORPİLİ VAR BU ADAMIN KESİNLİKLE.KİMSE HESAP SORMUYOR.UEFA NEDEN İÇ MAÇLARA BAKMIYOR ? BAKIN FİFA VAR DAN SONRA MAÇ VERMEDİ ...PEŞ PARA ETMEZ.
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  • TUNÇ06 : SEN VE CÜNEYİTİT TIRNAGIMI ALAMAZSINIZ ..BU ADAM FB DÜŞMANI İÇTE BAŞKA DIŞTA BAŞKA BU ADAM DÜN gs maçını da damgayı vurdu bu ve bunun gibiler futbolu idare ediyor hak yiyorlar hak zıkkım yesinler amak düşmanları ..dokunulmazlıkları var bunların bunların zıkkım olsun aldıkları paralar insanlar işsiz ki belki sende öylesindir şakşakcı bunlar haksız yere para kazanıyorlar ..onca insan geçimini zor sağlıyor bunlar düdükçal çok para kazan kazanda adalettli ol..beş çok demişim üçkuruş etmez düşünyom
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