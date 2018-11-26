Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Maçı Yönetecek

UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
'ı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. haftasında İngiltere
'nin Tottenham
takımı ile İtalya
temsilcisi Inter'in karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 28 Kasım Çarşamba
günü TSİ 23.00'te İngiltere'nin başkenti Londra
'daki Wembley Stadı'nda başlayacak maçta düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Hüseyin Göçek
ile Barış Şimşek
'in ilave yardımcı hakem olacağı müsabakanın dördüncü hakemliği Mustafa Emre
Eyisoy üstlenecek.
İngiltere,Cüneyt Çakır
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:10