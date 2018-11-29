UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Tottenham sahasında ağırladığı Inter'i 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselme iddiasını sürdürme açısından çok kritik bir galibiyete imza atarken maçın hakemi Cüneyt Çakır başarılı bir performans sergiledi.

Cüneyt Çakır, Tottenham - Inter Maçındaki Performansıyla Övgü Topladı">

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetirken yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Tottenham'ın bir üst tura yükselme iddiasını sürdürmek için mutlak puana ihtiyaç duyduğu karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken İngiliz ekibi üstün bir oyun sergiledi.

ERIKSEN GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıda da Tottenham'ın baskılı futbolu vardı ve bu baskı meyvesini 80. dakikada getirdi. Karşılaşmaya 70. dakikada giren Danimarkalı yıldız Christian Eriksen, Dele Alli'nin pasında net fırsatı harcamadı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyan isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham mücadeleyi 1-0 kazandı ve puanını 7'ye yükseltti.

Öte yandan maçın hakemi Cüneyt Çakır ve yardımcıları başarılı bir yönetim gösterdi.