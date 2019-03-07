Cüneyt Çakırın Acı Kaybı

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır
'ın kayınpederi Abbas Karaağaç
vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu
, (TFF
) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç'ın cenazesi 8 Mart
Cuma günü Bandırma
Haydar Çavuş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç'a Allah'tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz." - İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Çakır, Karaağaç, Spor
Kaynak: DHA