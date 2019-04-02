Cüneyt Epcim Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. AK Parti adayı Cüneyt Epcim, Hakkari belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Hakkari belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim ile ilgili seçim sonuçları ve Hakkari belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Hakkari belediye başkan adayı Cüneyt Epcim oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Hakkari belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Hakkari aday yarışı ve Hakkari seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Hakkari Seçim Bilgileri

Hakkari belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

Hakkari belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Hakkari belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Hakkari toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

Hakkari belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Hakkari belediye başkan adayı olarak gösterilen Cüneyt Epcim, Hakkari yarışında % 33,27 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Cüneyt Epcim toplamda 10.642 adet oy sayısına ulaştı.

Cüneyt Epcim Kimdir?

Amasya'da dünyaya gelen Epcim, 2002'de Uludağ Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. 2004'te kaymakam adaylığı sınavını kazanan Epcim, Konya Kaymakam adayı olarak göreve başladı. İngiltere'nin Manchester Universitesi'nde dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi eğitimi alan Epcim, Afyonkarahisar'ın Başmakçı, Artvin'in Ardanuç ve Çorum'un Mecitözü ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulundu. 2014'te Hakkari Vali Yardımcılığına atanan Epcim, 2016'da İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Bu görevi sürdüren ve evli olan Epcim, İngilizce biliyor.

AK Parti Hakkari belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.