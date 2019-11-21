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Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ABD'de hastanede dört ay sonrasına randevu verdiklerini aktardı. Özdemir, "Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyor" dedi.

21.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:52

Yurt dışında tedavi olmak için bir hastaneye giden Cüneyt Özdemir'in, "Tedavi için bana 4 ay sonraya gün verdiler, ki sağlık sigortamız olmasına rağmen. Yine bana diyeceksiniz ki 'Cüneyt yandaşa bağladı' ama buradan pek çok insan daha basit ve kolay olduğu için 'ye gitmeyi tercih ediyor." ifadelerini kullandığı sosyal medyada gündem oldu.

Özdemir, paylaştığı videoda "ABD'de hastaneye gittim, Mart ayına randevu verdiler. Daha Kasım'ın sonundayız. Dişine bir şey olur 4 bin dolar, 10 bin dolar para alıyorlar." ifadelerini kullandı.

"SAĞLIK PROBLEMİ YAŞADIM"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında geçen günlerde İstanbul'da bir doktora gittiğini ve bir sağlık problemi yaşadığını söyledi. Takipçilerine durumu çaktırmadığını ancak çok endişe duyduğunu belirten Özdemir, birkaç gününün kabusla geçtiğini, bu süreçte hayatı yeniden gözden geçirdiğini ifade etti.

"TEMİZ ÇIKTI"

"Biyopsiler oldu, bilmem ne oldu. Temiz çıktı, başka bir şey çıktı. Daha halledilebilir bir şey çıktı. Eşeği kaybettik bir daha bulduk yani öyle söyleyeyim. Neyse şimdi daha halledilebilir sistem var, onu halledeceğim" diyen Özdemir, sözlerinin devamında ABD'ye gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"MART'A RANDEVU VERDİLER KASIM AYINDAYIZ"

"Buraya geldim, doktora gidelim. Mart ayına randevu verdiler. Hangi aydayız? Daha kasımın sonundayız. Aralık, ocak, şubat, mart. Dört ay sonraya yani. Ki sağlık sigortamız falan var burada, ona rağmen. Burada bu bir efsane zaten. Dişine bir şey olur, 3 bin dolar, 4 bin dolar, 10 bin dolar, 12 bin dolar para alıyorlar. Bizim sağlık sektörümüz çok konuşuluyor, tartışılıyor. Yine bana diyeceksiniz 'Ulan bu Cüneyt iyicene yandaşa bağladı.' Peki, yine bu Cüneyt bağlamış olsun ama birçok insan dişini yaptırmaktan ne bileyim herhangi bir sağlık sektöründeki bir şeye kadar Türkiye'ye gitmeyi tercih ediyorlar. Daha kolay, daha basit. Burada 4 ay sonraki şey olacak sistemi, Türkiye'de kendiniz devlet sigortasıyla çözebileceğiniz bir sistem var gibi gözüküyor."

Cüneyt Özdemir'in Türkiye ile ABD'yi sağlık hizmetiyle karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu.

Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız

Amerika Birleşik Devletleri, Cüneyt Özdemir, Türkiye, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (25)
MEMLEKETİM RÜMUZLU UKALAYA:Biz Allemanya''da doktora telefon edip 6-7 ay sonrasina randevu isterken, ''galiba 6-7 ay sonra kalbimizden veya karacigerimizden hasta olacagiz'' diyoruz. Nerdeee, 7 gün icersinde randevu almak. . . Örnegin, agrilar icindeyken telefon ettigimde 5 hafta sonrasina randevu verdiklerinde, ben de ''tamam not edin randevumu, 5 hafta sonra cesedimi muayene edersiniz'' diyerek dalga gecmisligim ve hemen hastaneye gitmisligim var.
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1 0
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URFALI:evlatlarım ben bu adamı bir kere dinledim anladığım kadarıyla din düşmanı çünkü bazı insanlar hilafet falan demişti buda çbir fatiha verin hilafet bitti demisti.sevmiyorum neyse öksürüyorum öhü öhü iyi geceler
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1 1
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VER ELENİ CENNET:Benim babamA bir Haftada randevu aldik bir sürü saglik taramasindan gecti 5 kurus Parada vermeden anjiosunuda yaptik cikardik .Nankörlük yapmayin ya gercekleri görecek kadar ideolojinizden nefretinizden uzaklasin yapilanlarida görün lütfen vurun abaliya mantigiyla davranmayin
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Ya bi doğru dürüst yazın. Ben kayseri de diş hastanesinin yanında oturuyorum .3 ay 4 ay falan yalan yazanlar sadece diş damak için sure veriliyor oda kalıplar falan filan 1 hafta 2 haftayı buluyor .filmler akşam mesaide anında çekiliyor.birileri salla babam salla .
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BRÜTÜS:Sırtımda ağrı vardı. Geçen hafta özel hastahane ye gittim. 30 dk önceden randevu aldım. Toplam 168 TL ödedim. Muayene, akciğer filmi dahil toplam 30 dk içinde işim bitti. Her özel hastahane kötü değil.
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Eyy Cüneyt Özdemir sen kimsin de koskoca ABD yi şikayet ediyorsun senin ne haddine ABD şikayet etmek sanami kaldı ABD nin sağlık sorunları haddini bil
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HACI AMA AMCA DEĞİL:Söylediklerim kimin zoruna gidiyorsa onun seveni çok olur :)
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DEMİR:Muhahahahahahaaa
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ZİYAA:Kes lan tatavayı mal
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MEMLEKETİM:Amarika''yi bilmem ama Almanya''da kanun cikardilar 11 mayis 2019 dan itibaren gecerli. Hangi doktora gitmek isterseniz isteyin. En uzun 7 gün icerisinde randevü vermek zorunda.
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