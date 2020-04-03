Cüneyt Özdemir’den kendisini İbiza’ya davet eden Şeyma Subaşı’na cevap: Ben İbiza’ya gittiğimde sen lise 2’deydin

Uzun bir süre önce YouTube kanalı açarak içerik üretmeye başlayan Cüneyt Özdemir, karantina nedeniyle evde olduğu için canlı yayınlar yapmaya başladı. Yayınlarına farklı konuklar alan Özdemir, son olarak Şeyma Subaşı'yı ağırladı. İkili arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise sosyal medyaya damga vurdu.

"DAHA OLGUNLAŞTIĞIM BİR DÖNEMDEYİM"

Sevgilisi Guido Senia ile yaklaşık 20 gündür karantinada olan Şeyma Subaşı, virüsü ilk başlarda ciddiye almadığını ve Türkiye'ye ulaşmadan önce Phuket, Londra ve Beyrut'a gittiğini söyledi. Sevgilisiyle Türkiye'ye geldikten sonra Guido ile bir partiye gittiklerini anlatan Subaşı, ardından hastaneye çağrıldıklarını ve test yapıldıktan sonra kendilerini karantinaya aldıklarını söyledi. 17 gündür evde olmanın kendisini olgunlaştırdığını söyleyen Şeyma, sözlerine şöyle devam etti: "Sizin neler söylediğinizi ne haberler verdiğinizi daha fazla takip etmeye başladım. Koronavirüs bende bunu değiştirdi. Artık bütün dünya haberlerini takip ediyorum ve daha olgunlaştığım bir dönemdeyim gibi hissediyorum"

"BEN İBİZA'YA GİTMEYE BAŞLADIĞIMDA SEN LİSE 2'DEYDİN"

Şeyma Subaşı her şeyin Temmuz'dan sonra normale dönmesini beklediğini söyleyerek, Cüneyt Özdemir'i de İbiza'ya davet etti. Subaşı, "Cüneyt Bey İbiza'ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi" diye sorunca Cüneyt Özdemir ise "Ben İbiza'ya gitmeye başladığımda sen lise 2'de filandın sanırım" diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu diyalog ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.