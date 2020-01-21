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Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Gazeteci Cüneyt Özdemir, New York Times gazetesinin 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporları çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirten haberiyle ilgili Youtube kanalından yaptığı açıklamada, "THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir. THY ve Türk kamuoyunun buna çok sert tepki göstermesi ve ayaklanması gerekiyor" dedi.

21.01.2020 20:57 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:11

New York Times gazetesi, 2009'da 'da düşen Türk Hava Yolları'na ait 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını yazdı.

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.

YOUTUBE KANALINDAN TEPKİ GÖSTERDİ: BÜYÜK BİR İFTİRA

Gazeteci Cüneyt Özdemir, New York Times gazetesinin 2009 yılında Hollanda'da düşen THY uçağına ait raporların çarpıtarak plotaj hatası olduğunu belirten haberiyle ilgili sert tepki gösterdi. Youtube kanalından, "THY'ye büyük kumpas" başlığıyla bir yayınlayan Özdemir, olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Türk Hava Yolları'nın bundan yıllar önce düşen uçağının aslında plotaj hatası olmadığını özellikle Hollandalıların yazdığı raporun çarpıtıldığını ve orada Boeing'i suçlamak yerine Türk pilotlarının hatasına bu işi yıktıklarını öğrendik. Buna şerefsizlik diyorum. Şerefsizlik az kalıyor. Çünkü o kazada 9 kişi hayatını kaybetti. New York Times'ta yayınlanan makale diyor ki, Hollandalıların yazdığı raporun manipüle edildiği ve Türkiye ve THY'nin aleyhine bir ortam oluşturulduğu anlatılıyor. THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir. Yuh diyorum. THY ve Türk kamuoyunun buna çok sert tepki göstermesi ve ayaklanması gerekiyor"

9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.

THYTHY'nin Hollanda'daki uçak kazasında Boeing'in hatası örtbas edildi

Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Türk Hava Yolları, New York Times, Cüneyt Özdemir, Hollanda, Güncel


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