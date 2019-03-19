Cüneyt Özdemir YouTube'a İsyan Etti: Biraz Delikanlı Ol

YouTube kanalından ses getiren yayınlar yapan Cüneyt Özdemir, YouTube'un reklam geliri uygulamasına isyan etti.

"BİRAZ DELİKANLI OL YOUTUBE!"

YouTube'un haber içeriklerine ilişkin videolarda reklam gelirlerini kapattığını belirten Cüneyt Özdemir, bir dizi tweetle YouTube'a şikayetlerini saydı. "Nasıl bir gelecek hayaliniz var ey @YTCreators ? Gerçek habercileri sahtelerinden nasıl ayıracaksınız?" diye soran Özdemir "Bu yasakçı zihniyet YouTube'da yayın yapan gazeteciler için sürdürülebilir bir durum değil. Neyi neye göre yasaklıyorsunuz? Şeffaf olun! Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!..." dedi.

İŞTE CÜNEYT ÖZDEMİR'İN O TWEETLERİ

1) Bunu youtube yönetiminden gören var mı bilmiyorum ama bir itirazımı ileteceğim. Bir haberci olarak ciddi konuları yorumladığımız zaman youtube bu videoları reklam gelirlerini kapatıyor. Yahu ne hakla? Biz haberciyiz. Bu tür haberleri yorumlamayalım mı?

2) Youtube'da sadece 'yavşak' videolar mı yayınlayalım? Benzer bir durum sık sık tekrarlanıyor. Oysa izlenme sayılarına baktığınızda insanların bu tür haberlere ilgisi olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz.Habercilere nasıl alan açacaksınız? @YTCreators

3) Güncel can yakıcı konularla ilgili ana akım habercilik ilkelerini ihlal edecek ne bir görüntü kullanıyorum ne de bir cümle kuruyorum. Ama güya 'manuel' kontrol edilip videoların reklam alması engelleniyor. Aslında ciddi konular hakında haber yapmamız engelleniyor. @YTCreators

4) Nasıl bir gelecek hayaliniz var ey @YTCreators ? Gerçek habercileri sahtelerinden nasıl ayıracaksınız? Bu yasakçı zihniyet youtube'da yayın yapan gazeteciler için sürdürülebilir bir durum değil. Neyi neye göre yasaklıyorsunuz? Şeffaf olun! Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!...