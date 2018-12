Çüngüş Belediye Başkanı Arslanca: "Ak Parti Belediyeciliğine Yakışır Anlayışla Hizmet Ediyoruz"

11 Aralık 2018 Salı 14:40



Diyarbakır'ın AK Partili Çüngüş ilçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, hizmet süresi boyunca AK Parti'ye yakışır belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki süreçte Çüngüş halkının hak ettiği noktaya gelebilmesi için partim ve halkımız teveccüh gösterirse tekrar adayım" dedi.Diyarbakır'ın AK Partili iki belediyesinden biri olan Çüngüş Belediyesinin Başkanı Zübeyir Arslanca hizmet süresi boyunca ilçenin kuruluşundan beri yapılmayan hizmetleri yaptıklarını söyledi. 2014 yılında göreve başladığı andan itibaren Çüngüş halkının mutluluğu ve refahı için AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet ettiklerini ifade eden Arslanca, amacının Çüngüş halkının hak ettiği noktaya gelmesini sağlamak olduğunu ifade etti. Seçildiği gün ilçede otel olmadığı için belediye binasının bir bölümünü pansiyona çevirdiğini aktaran Arslanca, "10 yataklı pansiyon yaptık. Akabinde bayan lokali yaptık. Özellikle öksüz ve yetimleri tespitini yapmak için belediye personelini görevlendirdim. Vakıftan da ayrı bir liste aldım. Her ay sonunda gerek gıda paketi olsun gerek giyim yardımı olsun her türlü onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi."İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz"Diğer belediyelerden farklı bir belediyecilik anlayışı ile hizmet etmeye çalıştığını vurgulayan Arslanca, "Her Ramazan ayında Türkiye'de belediyelerin yüzde 90'ı çok farklı formüller uyguluyorlar. Ben çok farklı bir formül uyguluyorum. Ramazan ayında her belediye belli bir yerde yemek çadırlarını kurup çadırlarda iftar yemeği verir. Ben tam aksini yapıyorum. Ramazan ayının birinci günü ve son günü hariç 28 gün boyunca ilçede yemek yemiyorum. Her gün kırsaldaki farklı mahallelerimize iftar yemeğini götürüp orada vatandaşlarla birlikte iftarımızı açıyoruz. Mesele sadece vatandaşlar yemek yemek değil. En azından belediye başkanlarının kendilerini unutmadığını göstermek istedim. Devasa projelere imza atsanız bile bu zevki alamıyorsunuz. O tadı karşıya veremiyorsunuz. Önceki yıllarda insanlara tepeden bakmalar, ötekileştirmeler vardı. En azından bu algıyı yıktık. Buna çok dikkat ediyorum. İnsanların gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Hizmet bir siyasetçinin asli görevidir ama gönül almak bambaşka bir şeydir. Hizmet zaten bizim işimiz" diye konuştu."İlçede top oynayacak saha yoktu"Göreve geldiğinde ilçede gençlerin oynayabileceği bir saha olmadığını aktaran Başkan Arslanca, "Dönemin valisi Hüseyin Aksoy'a durumu izah ettim. Sağ olsunlar bize aynı yıl sentetik bir çim sahası yaptılar. Çim sahamız yapıldıktan sonra kendi mahallelerimiz arasında bir turnuva düzenledik. Turnuvadan sonra bu gençlerde çok farklı şeyler hissettim. Bu gençlerin büyük mücadele edeceğine inandığım için spor kulübü kurulması önerisinde bulundum. Çüngüş'te bir gençlik spor kulübü kurulmasına ön ayak olduk ve geçen yıl namağlup olarak şampiyon oldular. Namağlubiyetleri bu yıl hala devam etmektedir" ifadelerini kullandı."AK Parti'ye yakışır belediyecilik yapmaya çalıştık"AK Parti'ye yakışır bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmeye çalıştıklarını dile getiren Başkan Arslanca, şunları kaydetti:"İlçede çocukların sallanabileceği iki zincir bile yoktu. Dönemin bakan ve milletvekilleri ile istişare ettik. Çevre ve Şehircilik eski Bakanı Mehmet Özhaseki sağ olsun ilçemize 2 milyon TL hibe para aktardı. Bunun 1 milyonunu sosyal tesise, 1 milyonunu diğer alt yapılar için kullandık. Hizmet sürem içerisinde AK Parti hükümetinden çok güzel destekler aldık. Hastanemiz yılan hikayesine dönmüştü. İlçemiz 10 yataklı bir devlet hastanesine kavuştu. 24 derslikli lise binamız da yapıldı. Çüngüş halkı hak ettiği noktada değil. Hak ettiği noktaya gelmesi için bu önümüzdeki süreçte de adayım. Partim ve halkımız da teveccüh gösterirse benim ileri süreçteki projelerimi de inşallah gerçekleştiririm. Çüngüş ilçesinin ileriye dönük kalkınması için, refah düzeyinin yükselmesi için mutlaka bir çıkış olması gerekiyor. Bununla ilgili Çüngüş-Pötürge arası yol projemiz. Buradan Malatya'ya gitmek için 255 kilometre mesafe kat etmek gerekiyor iken bahsettiğimiz yol projesi gerçekleşirse yol 155 kilometreye düşüyor. Arada korkunç bir fark var. Bu Doğu ve Güneydoğu'yu bağlayan bir proje demektir. İnşallah bunu da önümüzdeki süreçte başaracağıma inanıyorum. İlçemizde bulunan engelliler için çalışmalarımız devam ediyor. Hindibaba köyünü ziyaretimizde ikinci katta oturan engelli bir vatandaşımızın dışarı çıkma sorununu asansör yaparak çözdük. Onun dışında engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçlarını da kaymakamlığımızla işbirliği yaparak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. " - DİYARBAKIR