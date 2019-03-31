Çüngüş'te Oy Kullanma Tartışması Kavgaya Dönüştü: 9 Yaralı

Diyarbakır
'ın Çüngüş
ilçesinde oy kullanma tartışmasında kavga
çıktı. Çıkan kavgada 9 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Edinilen bilgiye göre, Çüngüş
İlçe Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Keleşevleri Mahallesi'nde yerel seçimlerden dolayı oy kullanma tartışması çıktı. Çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Metin Y., Nurettin Y., Tayfun Y., Hanifi Y. ile Sadettin G., Cuma G., İbrahim G., Kiyasettin G. ve Habip G. yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri olay mahallinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - DİYARBAKIR
Jandarma, kavga, Diyarbakır, Çüngüş, 3. Sayfa
Kaynak: İHA