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Cunningham Filmi

Cunningham filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Cunningham filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

05.03.2020 14:59 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:59Cunningham Filmi
Efsanevi koreograf Merce Cunningham’ın 100. doğum gününde, 70 yıldan uzun bir süre boyunca paylaştığı avangart düşüncelerini, arşiv görüntülerini ve 14 çalışmasının yeniden sahnelenmiş performanslarını birleştiren 3D biyografik belgesel Cunningham’ı Alla Kovgan yazıp yönetiyor.


Yönetmen: Alla Kovgan
Senaryo: Alla Kovgan
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Cunningham
Yapımcı Firma: Arsam International
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Almanya, Fransa, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 93 dk.
Dağıtıcı Firma: Arsam International
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

5.03.2020 17:30:39