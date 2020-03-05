Cunningham Filmi

Efsanevi koreograf Merce Cunningham’ın 100. doğum gününde, 70 yıldan uzun bir süre boyunca paylaştığı avangart düşüncelerini, arşiv görüntülerini ve 14 çalışmasının yeniden sahnelenmiş performanslarını birleştiren 3D biyografik belgesel Cunningham’ı Alla Kovgan yazıp yönetiyor.Yönetmen:
Alla KovganSenaryo:
Alla KovganFilmin Türü:
BelgeselOrijinal Adı:
CunninghamYapımcı Firma:
Arsam International Yapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Almanya, Fransa, ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
93 dk.Dağıtıcı Firma:
Arsam International Vizyon Tarihi:
01.01.2070 Cunningham Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.